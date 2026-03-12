Коли відбудеться довгоочікувана прем'єра 2 сезону українського серіалу "Просто Надія"

"Просто Надія" – це історія, яка підкорила серця українців. Стрічка отримала продовження і розпочнеться воно з викриття несподіваних таємниць.

У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, коли відбудеться довгоочікувана прем'єра 2 сезону. Також дізнаєтесь подробиці сюжету, який неабияк полюбився українському глядачеві.

Коли прем'єра 2 сезону серіалу "Просто Надія"?

Уже 6 квітня о 20:00 на телеканалі СТБ відбудеться прем'єра другого сезону мелодрами "Просто Надія". На екранах знову з'являться улюблені герої та їхні життєві випробування.

Головні ролі у серіалі зіграли Зоряна Марченко та Артемій Єгоров.

У 2 сезоні ви побачите і нові обличчя. Ролі зіграють такі українські актори: Марк Дробот, Дар'я Петрожицька, Валентин Томусяк, Костянтин Корецький, Ірина Авдеєнко, Олег Власов, Катерина Вишнева, Ірина Дорошенко, Андрій Пономаренко, Сергій Кисіль та інші.

"Просто Надія" 2 сезон: дивіться онлайн трейлер серіалу

До речі, днями у світ вийшов новий детективний серіал від творців нашумілого "Зворотного напрямку". Подробиці – за посиланням.

Про що сюжет 2 сезону серіалу "Просто Надія"?

У першому сезоні глядачі познайомилися з Надією – мамою трьох дітей, яка після початку повномасштабної війни була змушена залишити свій дім заради безпеки дітей. Без підтримки чоловіка та без фінансової опори вона починає нове життя в новому місті. Попри труднощі, Надія робить перші кроки до своєї мрії – стати успішною пекаркою-кондитеркою. І зустрічає нове кохання – ветерана війни Макса.

Найбільша таємниця другого сезону пов'язана з минулим родини Надії. Одного дня до кав'ярні Надії завітає молода дівчина на ім'я Уляна, на перший погляд звичайна гостя. Та дуже скоро стане зрозуміло, що її поява у Звягелі зовсім не випадкова.

Уляна привезла із собою таємницю, яка багато років залишалася прихованою, а тепер здатна кардинально змінити життя усіх героїв цієї історії. На Надію та Макса чекають непрості випробування, які перевірятимуть силу почуттів і змусять боротися за власне щастя.