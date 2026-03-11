Сериал состоит из 16 серий, которые длятся около 45 минут, поэтому просмотр можно растянуть на несколько дней. О чем новый детектив, трейлер, актерский состав и рейтинг – в материале 24 Канала.
О чем сериал "Сокровища"?
- Рейтинг IMDb: 7.3/10
Вера пережила сложный период в жизни и возвращается в родной город. Девушка хочет начать все сначала и вернуть семейный дом, которым после смерти родителей владеют ее родственники. В то же время главная героиня сталкивается с давно скрытыми семейными тайнами.
В город также приезжает капитан полиции Богдан. Мужчина хочет найти настоящего убийцу своего отца и узнать правду, которую скрывали годами.
После знакомства в жизнь Веры и Богдана приходит не только романтика, но и опасные секреты. Изменить их судьбы может сокровище времен Второй мировой войны.
Актерский состав
- Евгений Лесничий – Богдан
- Анастасия Иванюк – Вера
- Алексей Нагрудный – дядя Веры
- Даша Трегубова – жена дяди Веры
Какие еще украинские сериалы выйдут этой весной?
Весной 2026 года зрителей ждет много сериальных премьер. В частности, выйдут такие проекты:
"Просто Надежда" (2 сезон)
"Подмена"
"К.О.Д." (новый сезон)
"Врачи" (2 сезон)
"Парочка следователей (2 сезон)