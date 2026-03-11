Сериал состоит из 16 серий, которые длятся около 45 минут, поэтому просмотр можно растянуть на несколько дней. О чем новый детектив, трейлер, актерский состав и рейтинг – в материале 24 Канала.

О чем сериал "Сокровища"?

Рейтинг IMDb: 7.3/10

Вера пережила сложный период в жизни и возвращается в родной город. Девушка хочет начать все сначала и вернуть семейный дом, которым после смерти родителей владеют ее родственники. В то же время главная героиня сталкивается с давно скрытыми семейными тайнами.

В город также приезжает капитан полиции Богдан. Мужчина хочет найти настоящего убийцу своего отца и узнать правду, которую скрывали годами.

После знакомства в жизнь Веры и Богдана приходит не только романтика, но и опасные секреты. Изменить их судьбы может сокровище времен Второй мировой войны.

Актерский состав

Евгений Лесничий – Богдан

– Богдан Анастасия Иванюк – Вера

– Вера Алексей Нагрудный – дядя Веры

– дядя Веры Даша Трегубова – жена дяди Веры

