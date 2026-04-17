Один из таких сериалов – "Просто Надежда". Даже второй сезон уже частично можно посмотреть бесплатно на ютубе, пишет 24 Канал.
О чем сериал "Просто Надежда"?
"Просто Надежда" – история о маме 3-х детей, которая вынужденно покидает родной дом из-за начала полномасштабной войны. Пока муж Нади заграницей, она переезжает в другой город, где вынуждена начать новую жизнь. Женщина остается без поддержки любимого, поэтому начинает делать шаги к осуществлению собственной мечты – стать успешной пекаршей. Но на этом пути встречаются немало препятствий, которые Надежде приходится преодолевать. В то же время она борется за собственное счастье и шанс быть рядом с тем мужчиной, который ее по-настоящему любит.
Уже состоялась премьера 2 сезона этой истории, где героев ждут новые испытания, неожиданные знакомства и раскрытие семейных тайн.
"Просто Надежда": смотрите онлайн 1 серию
Кто сыграл в сериале?
Главные роли в первом и втором сезонах сыграли Зоряна Марченко и Артемий Егоров. Их дуэт изрядно полюбился зрителям из-за трогательной актерской игры и необычайной харизмы.
Также в этой истории о любви играют: Марк Дробот, Дарья Петрожицкая, Валентин Томусяк, Константин Корецкий, Ирина Авдеенко, Олег Власов, Екатерина Вишневая, Ирина Дорошенко, Андрей Пономаренко, Сергей Кисель и другие.
Какие сериалы посмотреть на ютубе, если понравилась "Просто Надежда"?
- "Телохранитель". Мелодрама о семье, любви и опасные игры, где каждое решение может стоить жизни.
- "Белла Вита". Вита Боедарчук наконец смогла осуществить свою мечту и открыть собственный салон свадебных платьев. Также девушка готовится к свадьбе с другом детства Романом, однако судьба сводит ее с бизнесменом Андреем Сикорским, за которого она впоследствии фиктивно выходит замуж.
- "Обратное направление". Драматический сериал, где главная героиня Дарья после трагической гибели родителей вынуждена бороться за место под солнцем. Ее путь кардинально меняет одна встреча с владельцем транспортной компании Романом.