Новый украинский сериал, который уже можно смотреть на ютубе

Украинский кинематограф активно развивается и постоянно появляются новые фильмы и сериалы, которые заслуживают внимания зрителей. Многие из них уже есть в свободном доступе, в частности на ютубе.

Один из таких сериалов – "Просто Надежда". Даже второй сезон уже частично можно посмотреть бесплатно на ютубе, пишет 24 Канал.

Тоже интересно 3 старые украинские сериалы, которые вышли в свет 10 лет назад

О чем сериал "Просто Надежда"?

"Просто Надежда" – история о маме 3-х детей, которая вынужденно покидает родной дом из-за начала полномасштабной войны. Пока муж Нади заграницей, она переезжает в другой город, где вынуждена начать новую жизнь. Женщина остается без поддержки любимого, поэтому начинает делать шаги к осуществлению собственной мечты – стать успешной пекаршей. Но на этом пути встречаются немало препятствий, которые Надежде приходится преодолевать. В то же время она борется за собственное счастье и шанс быть рядом с тем мужчиной, который ее по-настоящему любит.

Уже состоялась премьера 2 сезона этой истории, где героев ждут новые испытания, неожиданные знакомства и раскрытие семейных тайн.

Кто сыграл в сериале?

Кто сыграл в сериале?

Главные роли в первом и втором сезонах сыграли Зоряна Марченко и Артемий Егоров. Их дуэт изрядно полюбился зрителям из-за трогательной актерской игры и необычайной харизмы.

Также в этой истории о любви играют: Марк Дробот, Дарья Петрожицкая, Валентин Томусяк, Константин Корецкий, Ирина Авдеенко, Олег Власов, Екатерина Вишневая, Ирина Дорошенко, Андрей Пономаренко, Сергей Кисель и другие.

Какие сериалы посмотреть на ютубе, если понравилась "Просто Надежда"?