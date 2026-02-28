Один из них – "Против пламени". Премьера фильма состоялась совсем недавно, а сейчас он уже входит в перечень самых популярных на стриминге среди украинских зрителей. В материале 24 Канала рассказываем больше о сюжете ленты и других интересных подробностях.

Что стоит знать о фильме "Против пламени"?

20 февраля 2026 года на стриминговой платформе Netflix состоялась премьера испанского драматического триллера "Против пламени". Режиссером ленты стал Давид Виктори. Несмотря на то, что фильм вышел совсем недавно, он уже попал в перечень самых популярных среди украинских зрителей.

Рейтинг опубликовал стриминговый сервис Tudum by Netflix. В этом списке "Против пламени" занял четвертую строчку. Впереди – украинские комедии "Испытательный срок", "Корпорат" и анимационный фильм "Гадкий я 4".



Фильм "Против пламени" в топ-10 на Netflix / Фото Netflix

Главные роли в ленте исполнили такие актеры:

Хоакин Фурриэль,

Белен Куэста,

Диана Гомес,

Энрик Окер,

Моника Хименес и другие.

О чем сюжет фильма "Против пламени"?

В центре сюжета – семья, которая приезжает в лесной домик, чтобы подготовить его к продаже. Однако именно в этот момент происходит трагедия: в лесу вспыхивает масштабный пожар, стремительно приближающийся к их дому.

"Против пламени": смотрите онлайн трейлер фильма

В разгар хаоса исчезает дочь, по имени Лиде. Родители отчаянно пытаются найти и спасти девочку, и ситуация только усложняется. События выходят из-под контроля, а каждое новое решение может стать фатальным.

Напряжение растет с каждой минутой, превращая борьбу за спасение в настоящее испытание для всей семьи.