Лучше бы не вспоминали: 4 напряженных фильма о героях, чье прошлое оказалось сплошным кошмаром

Потеря воспоминаний часто кажется идеальным шансом начать жизнь с чистого листа. Однако иногда стертая память скрывает такие вещи, о которых лучше никогда не вспоминать.

24 Канал подготовил подборку самых увлекательных фильмов, в которых главные герои пытаются вернуть себе идентичность, но в итоге обнаруживают в своей голове настоящих монстров. Каждая из этих историй держит в напряжении до последней минуты и заставляет усомниться во всем, что происходит на экране.

"Остров проклятых" (2010)

Рейтинг IMDb: 8,2

Маршал США Тедди Дэниелс прибывает в отдаленную психиатрическую больницу на поиски пропавшей пациентки. В ходе расследования мужчина сталкивается с жуткими видениями и замечает подозрительные действия персонала клиники. Впоследствии главный герой понимает, что врачи создали искусную иллюзию специально для него. На самом деле он является пациентом Эндрю Леддисом, который сошел с ума после совершения жестокого убийства собственной жены.

"Остров проклятых": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают мастерскую режиссуру Мартина Скорсезе. Впрочем, киноэксперты критикуют картину за чрезмерную продолжительность и несколько слабый финальный поворот, что делает развязку немного предсказуемой.

"Идентификация Борна" (2002)

Рейтинг IMDb: 7,8

Рыбаки спасают в Средиземном море раненого незнакомца, который совершенно не помнит свою прежнюю жизнь. Герой находит в своем теле микрокапсулу с номером швейцарского банковского счета и отправляется в Цюрих в поисках ответов. Там он внезапно обнаруживает у себя невероятные боевые навыки, знание нескольких иностранных языков и целую кучу поддельных паспортов. В конце концов мужчина узнает, что работал элитным наемным убийцей в секретном правительственном подразделении.

"Идентификация Борна": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают высокую динамику экшн-сцен и чрезвычайно искреннюю игру Мэтта Деймона. В то же время киноэксперты критикуют картину за несколько шаблонный подход к жанру шпионского боевика и неглубокое раскрытие второстепенных персонажей.

"Вспомнить все" (1990)

Рейтинг IMDb: 7,5

Простой рабочий Даг Куэйд постоянно видит сны о Марсе и решает купить фальшивые воспоминания об идеальном космическом отпуске. Однако во время медицинской процедуры аппаратура дает сбой, и клиент вдруг вспоминает фрагменты другой жизни. После этого за героем сразу же начинают охотиться неизвестные вооруженные люди вместе с его женой. Вскоре он отправляется на Красную планету и с ужасом выясняет, что раньше был правой рукой жестокого диктатора.

"Вспомнить все": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают визуальную изобретательность Пола Верховена и стремительное развитие событий. В то же время киноэксперты критикуют картину за чрезмерную жестокость и прямолинейность диалогов.

"Сердце Ангела" (1987)

Рейтинг IMDb: 7,2

Частный детектив Гарри Эйнджел соглашается помочь таинственному клиенту найти пропавшего певца Джонни Фэйворита. Расследование приводит сыщика в Новый Орлеан, где каждый новый свидетель гибнет при мистических обстоятельствах. Детектив погружается в мир вуду и оккультизма, постепенно теряя связь с реальностью. В конце концов он осознает жуткую правду: Гарри и есть тот самый Джонни Фэйворит, который похитил чужое тело, чтобы избежать расплаты за сделку с дьяволом.

"Сердце Ангела": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают аутентичную нуарную атмосферу и гипнотическое перевоплощение Микки Рурка. В то же время киноэксперты критикуют картину за несколько медленное начало и чрезмерно запутанные мистические символы, что делает повествование немного тяжелым для восприятия.

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