Иногда хочется провести вечер не за очередной романтической комедией, а за фильмом, который заставит нервно сжимать плед, подозревать всех персонажей и каждые десять минут придумывать новую теорию. Желательно, чтобы в финале ни одна из них не подтвердилась.

24 Канал собрал триллеры на вечер, в которых напряжение, психологические игры и непредсказуемые сюжеты действуют лучше, чем двойная порция эспрессо.

"Еретик", 2024

Жанр: психологический триллер, ужасы

IMDb: 7

Две молодые миссионерки приходят в дом приветливого мужчины, чтобы поговорить о вере. Однако обычная беседа превращается в опасную интеллектуальную игру, правила которой устанавливает хозяин.

Почему стоит посмотреть: Хью Грант в роли человека, от улыбки которого становится жутко, – уже достаточно весомая причина. Добавьте сюда философские дискуссии, психологические манипуляции и душную атмосферу.



"Еретик": смотреть трейлер

"Убийца", 2023

Жанр: криминальный, психологический триллер

IMDb: 6,7

Профессиональный наемный убийца допускает ошибку во время выполнения задания. Теперь ему придется разобраться с последствиями собственного провала и людьми, представляющими угрозу для его жизни.

Почему стоит посмотреть: Дэвид Финчер превратил историю о киллере в стильное исследование одержимости контролем. Майкл Фассбендер, холодная эстетика и напряжение без лишнего голливудского шума.



"Убийца": смотреть

"Анатомия падения", 2023

Жанр: психологический, судебный триллер, драма

IMDb: 7,7

Писательницу Сандру подозревают в убийстве мужа, тело которого находят возле их дома во французских Альпах. Единственным потенциальным свидетелем становится их сын с нарушением зрения.

Почему стоит посмотреть: здесь разбирают не только обстоятельства загадочной смерти, но и анатомию брака. Фильм мастерски заставляет зрителя сомневаться буквально в каждом слове героев.



"Анатомия падения": смотреть трейлер

"Моргни дважды", 2024

Жанр: психологический триллер, детектив

IMDb: 6,5

Официантка Фрида знакомится с технологическим миллиардером, который приглашает ее отдохнуть на частном острове. Роскошные вечеринки, дорогой алкоголь и красивые люди быстро перестают казаться такими уж привлекательными.

Почему стоит посмотреть: режиссерский дебют Зои Кравиц с Ченнингом Татумом – стильная, провокационная история о власти, привилегиях и опасных секретах. Идеальная иллюстрация того, что бесплатный отдых на частном острове может обойтись слишком дорого.



"Моргни дважды": смотрите трейлер

"Конклав", 2024

Жанр: психологический, политический триллер, драма

IMDb: 7,4

После смерти Папы Римского кардиналы собираются в Ватикане, чтобы избрать нового понтифика. Однако за закрытыми дверями разворачивается борьба за власть, полная интриг, тайн и неожиданных разоблачений.

Почему стоит посмотреть: блестящая игра Рэйфа Файнса, роскошная операторская работа и напряжение, для которого не нужны ни перестрелки, ни погони. Оказывается, борьба за власть в кардинальских мантиях может быть интереснее любого шпионского боевика.

"Конклав": смотреть трейлер

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