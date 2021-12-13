Пускай святится имя твое, – обнародовали скандальный тизер "Мой юный принц": отзывы сети
Источник:24 канал
Наконец в сети появился тизер фильма "Мой юный принц" от авторов Алексея Гладушевского и Хачатура Василяна. Что показали в тизере и о реакции сети – читайте на Кино 24.
Как ранее сообщали режиссеры фильма, тизер опубликовали в сети 13 декабря, в понедельник. Премьера картины запланирована на июль 2022 года.
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Что показали в тизере "Мой юный принц"Важно. "Мой юный принц" продюсера Алексея Гладушевского позиционируется, как первый полнометражный украинский фильм на ЛГБТ тематику.
В коротком видео вне эстетического темно-синего ряда кадров можно услышать интересную молитву-обращение к матери:
Мама моя, что всегда рядом
Да святится имя твое, да будет воля твоя
Там, где я. Там, где царство твое.
И прости мне провины мои,
Как и я прощаю виновникам нашим.
Не введи в искушение, но избавь от лукавого.
Ибо я – твое царство, твоя сила и слава
Навеки, аминь.
Из тизера становится более понятным заявленный сюжет будущей ленты. В центре истории 17-летний парень по имени Поль. Он страдает агорафобией (страх открытых и людных пространств), поэтому его опекает мать София. Их привычное течение жизни прекращается, когда София начинает любовный роман с Марком. По стечению обстоятельств у него тоже есть сын Антуан. Между подростками возникают особые чувства, на пути которых становится безудержная любовь матери.
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Что известно о скандале вокруг фильма "Мой юный принц"
Волна критики захватила сеть, когда стало известно, что фильм на ЛГБТ тематику получил госфинансирование (фильм "Мой юный принц" победил на 17-м питчинге Госкино: на его производство выделили 20 миллионов гривен. Больше комментариев от авторов ленты можно прочитать в эксклюзивном интервью Кино 24.
Отзывы сети на тизер "Мой юный принц"
Несмотря на большую волну критики перед премьерой тизера, под видео на ютубе сейчас преобладают положительные отзывы об идее и эстетике ленты.
- "Психологические и философские эксперименты такого масштаба в украинском кино – это претензия на мировые награды как достояние культуры."
- "Вау. Просто вау. Жду с нетерпением."
- "Вспомнилася фильм "Назови меня своим именем". Визуально очень класс."
- "Круто, если будет такой весь фильм, он появится во многих фотошколах как пример съемок! Кадрирование, постановка, цвет и свет просто КОСМОС."
Негативные комментарии были сосредоточены на режиссерской интерпретации христианской молитвы "Отче наш" и уже упомянутого государственного финансирования ленты.
- "Еще и "Отче наш" к этому позору приплели. На государственном уровне пропаганда нетрадиционных отношений."
- "Лучше бы на 20 миллионов гривен закупили новое медицинское оборудование в государственные поликлиники или капитально отремонтировали коммунальные сети. Ждем расследования журналистов, какая часть этих денег была украдена в личные карманы по этой схеме."