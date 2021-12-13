Пускай святится имя твое, – обнародовали скандальный тизер "Мой юный принц": отзывы сети

Наконец в сети появился тизер фильма "Мой юный принц" от авторов Алексея Гладушевского и Хачатура Василяна. Что показали в тизере и о реакции сети – читайте на Кино 24.

Как ранее сообщали режиссеры фильма, тизер опубликовали в сети 13 декабря, в понедельник. Премьера картины запланирована на июль 2022 года.

Не пропустите Это не будет что-то пошлое, грязное, вульгарное, – разговор с авторами ленты "Мой юный принц"

Что показали в тизере "Мой юный принц"

"Мой юный принц" продюсера Алексея Гладушевского позиционируется, как первый полнометражный украинский фильм на ЛГБТ тематику.

В коротком видео вне эстетического темно-синего ряда кадров можно услышать интересную молитву-обращение к матери:

Мама моя, что всегда рядом

Да святится имя твое, да будет воля твоя

Там, где я. Там, где царство твое.

И прости мне провины мои,

Как и я прощаю виновникам нашим.

Не введи в искушение, но избавь от лукавого.

Ибо я – твое царство, твоя сила и слава

Навеки, аминь.

Из тизера становится более понятным заявленный сюжет будущей ленты. В центре истории 17-летний парень по имени Поль. Он страдает агорафобией (страх открытых и людных пространств), поэтому его опекает мать София. Их привычное течение жизни прекращается, когда София начинает любовный роман с Марком. По стечению обстоятельств у него тоже есть сын Антуан. Между подростками возникают особые чувства, на пути которых становится безудержная любовь матери.

"Между юный принц" 2022: смотрите тизер фильма