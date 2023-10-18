Снят на реальных событиях: о чем фильм "Путь поколений", который уже есть в кинотеатрах

"Путь поколений" станет уникальным предложением поклонников исторических лент и боевиков. Фильм точно стоит вашего внимания, ведь эта кинокартина – совершенно новое достижение в украинской киноиндустрии.

Режиссер Михаил Ухман приступил к работе над фильмом "Путь поколений" еще в 2018 году, а уже с 12 октября 2023 года вы можете просмотреть ленту на больших экранах. В материале 24 Канала узнаете сюжет и другие детали.

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О чем сюжет фильма "Путь поколений"

В фильме "Путь поколений" события разворачиваются в 2014 году. Главный герой – молодой программист Назар, избегает военной службы и вместе со своей девушкой путешествует по стране. На передышке в лесу он переживает странный сон, где к нему приедет воин прошлого, оборонявший это место от различных угроз.

Между героями происходит сложный разговор, переносящий Назара в прошлое и изменяющий его будущее. Эта поездка во времени открывает перед ним новые вызовы и ставит его перед сложным выбором: верная жена, которая любит его и ждет ребенка, или обязанность защищать страну на войне.

"Путь поколений": смотрите онлайн трейлер фильма

Фильм "Путь поколений" производства "Ухман и Компания" был снят в 2020 году. Часть съемки прошла в Донецкой области, недалеко от временно оккупированного Донецка, на отдельных боевых позициях украинских защитников. Также некоторые сцены были сняты в Киеве и на Волыни.

Кто работал над фильмом "Путь поколений"

В фильме сыграли такие актеры: Владимир Николаенко, Лариса Руснак, Назар Борушок, Алексей Паламаренко, Светлана Матвиишин и другие. Однако, кроме опытных профессиональных актеров, в ленте увидим военных, на момент съемок находившихся на передовой и знавших войну не только через экраны телевизоров.



Фильм "Путь поколений" / Фото UFD

В создании этого фильма режиссеру Михаилу Ухману помогли украинская диаспора, представители украинского бизнеса и граждане Украины.

Режиссер фильма Михаил Ухман во время съемки использовал поддержку украинской диаспоры, представителей украинского бизнеса и граждан Украины, которые преданы делу создания этого фильма.



Михаил Ухман / Фото из личного архива режиссера

Михаил Ухман также активно помогает Вооруженным силам Украины в их борьбе за независимость. Он готовит новые кинопроекты, которые должны стать удивительными и пока невиданными как в Украине, так и во всем мире.