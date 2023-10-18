Режисер Михайло Ухман розпочав роботу над фільмом "Шлях поколінь" ще у 2018 році, а вже з 12 жовтня 2023 року ви можете переглянути стрічку на великих екранах. У матеріалі 24 Каналу дізнаєтесь про сюжет та інші деталі.

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Про що сюжет фільму "Шлях поколінь"

У фільмі "Шлях поколінь" події розгортаються у 2014 році. Головний герой – молодий програміст Назар, уникає військової служби та разом зі своєю дівчиною подорожує країною. На перепочинку в лісі він переживає дивний сон, де до нього завітає вояк минулого, який обороняв це місце від різних загроз.

Між героями відбувається складна розмова, яка переносить Назара в минуле і змінює його майбутнє. Ця подорож в часі відкриває перед ним нові виклики та ставить його перед складним вибором: вірна дружина, яка кохає його і чекає на дитину, або обов'язок захищати країну на війні.

"Шлях поколінь": дивіться онлайн трейлер фільму

Фільм "Шлях поколінь" виробництва "Ухман і Компанія" був знятий у 2020 році. Частина фільмування відбулася в Донецькій області, недалеко від тимчасово окупованого Донецька, на окремих бойових позиціях українських захисників. Також деякі сцени були відзняті в Києві та на Волині.

Хто працював над фільмом "Шлях поколінь"

У фільмі зіграли такі актори: Володимир Ніколаєнко, Лариса Руснак, Назар Борушок, Олексій Паламаренко, Світлана Матвіїшин та інші. Однак, окрім досвідчених професійних акторів, у стрічці побачимо військових, які на момент зйомок перебували на передовій і знали війну не лише через екрани телевізорів.



Фільм "Шлях поколінь" / Фото UFD

У створенні цього фільмі режисеру Михайлу Ухману допомогли українська діаспора, представники українського бізнесу та громадяни України.

Режисер фільму Михайло Ухман під час фільмування використовував підтримку української діаспори, представників українського бізнесу та громадян України, які віддані справі створення цього фільму.



Михайло Ухман / Фото з особистого архіву режисера

Наразі Михайло Ухман також активно допомагає Збройним силам України у їхній боротьбі за незалежність. Він готує нові кінопроєкти, які мають стати надзвичайними й поки що небаченими як в Україні, так і в усьому світі.