Пусть в ломбард сдает, – Путин наградил голливудскую звезду Стивена Сигала орденом "Дружбы"

Владимир Путин наградил пророссийского актера Стивена Сигала орденом "За большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества". Украина по этому поводу обратилась в ЕС.

Об указе диктатора передают российские СМИ. Украина также отреагировала на инцидент, отметив, что Сигал с начала войны поддерживает преступления России.

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Путин наградил голливудскую звезду Стивена Сигала орденом "Дружбы"

В частности, Гончаренко сообщил, что он вместе с международной санкционной коалицией обратились к госсекретарю США Энтони Блинкену и верховному представителю ЕС Жозепу Боррелю по поводу санкций против Сигала. "Их должно быть как можно больше, чтобы на всю жизнь хватило", – написал он.

Орден ему не поможет, пусть в ломбард сдает. Зато санкциями будет гордиться. Это и будет вознаграждение для слуги Путина,

– заявил Гончаренко.

Напомним, Сигал уже давно дружит с Путиным. Недавно актер приезжал в Еленовку, где россияне убили пленных украинских защитников. Там он снимал "фильм" по заказу Кремля.

К тому же на фоне полномасштабного вторжения россиян Сигал пожаловался на русофобию и заявил, что никогда не откажется от гражданства, полученного от Владимира Путина в 2016 году.