Прямо со сцены Фарид Мюррей Абрагам заговорил о мире всех родившихся, даже в России. Подытожил свое заявление словами: "Союз навсегда".

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Фарид Мюррей Абрагам заговорил о мире в Украине и России

Звезда "Белого лотоса" год после начала полномасштабного вторжения пожелал миру государству-агрессору России, не осознавая, что именно Россия совершает террор и геноцид против мирных украинцев. Таким образом, он разве что подыграл российской пропагандистской машине. "Террористам не сочувствуют", – пишут украинцы в сети.

Это прекрасное время, но я бы хотел обратиться с молитвой к жертвам землетрясений в Сирии и Турции, а также с молитвой о мире в Украине и России. Союз навсегда!,

– сказал Мюррей Абрахам.

После слов об Украине и России, он перекрестился и поцеловал скрещенные пальцы.

Фарид Мюррей Абрагам заговорил о мире в Украине и России: смотрите видео

Напомним, 83-летний американский актер Фарид Мюррей Абрагам получил награду на церемонии вручения премии Гильдии киноактеров за выдающуюся драматическую роль. Он сыграл в популярном сериале "Белый лотос" роль Берта Ди Грассо, отца Доминика (Майкла Империоли). Недавно он тоже снялся в комедийном сериале Apple TV Mythic Quest. А в 1984 году получил премию Американской киноакадемии за роль в фильме "Амадей".