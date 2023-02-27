Прямо зі сцени Фарід Мюррей Абрагам заговорив про мир усіх народив, навіть у Росії. Підсумував свою заяву словами: "Союз назавжди".

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Фарід Мюррей Абрагам заговорив про мир в Україні та Росії

Зірка "Білого лотоса" рік після початку повномасштабного вторгнення побажав миру державі-агресорці Росії, не усвідомлюючи, що саме Росія здійснює терор та геноцид проти мирних українців. Таким чином, він хіба підіграв російській пропагандистській машині. "Терористам не співчувають", – пишуть українці в мережі.

Це прекрасний час, але я хотів би звернутися з молитвою до жертв землетрусів у Сирії та Туреччині, а також з молитвою про мир в Україні та Росії. Союз назавжди!,

– сказав Мюррей Абрахам.

Після слів про Україну та Росію, він перехрестився та поцілував схрещені пальці.

Фарід Мюррей Абрагам заговорив про мир в Україні та Росії: дивіться відео

Нагадаємо, 83-річний американський актор Фарід Мюррей Абрагам отримав нагороду на церемонії вручення премії Гільдії кіноакторів за видатну драматичну роль. Він зіграв у популярному серіалі "Білий лотос" роль Берта Ді Грассо, батька Домініка (Майкла Імперіолі). Нещодавно він також знявся в комедійному серіалі Apple TV Mythic Quest. А у 1984 році отримав премію Американської кіноакадемії за роль у фільмі "Амадей".