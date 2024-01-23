Райан Гослинг признался, почему не хочет показывать своим дочерям фильм "Барби"

Фильм "Барби" вышел летом и стал одним из самых успешных на протяжении всего года. Однако известный актер Райан Гослинг признал, что он воздерживается от того, чтобы показывать своим детям фильм, в котором он исполнил главную роль Кена.

Узнайте, в чем причина того, что знаменитость не показывает дочерям кинокартину со своим участием и как это объясняет актер культового фильма.

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Райан Гослинг не показывает дочерям фильм "Барби": в чем причина

Актер не знает, будет ли просмотр этого фильма для них полезен.

Я не знаю, стоит ли им смотреть на своего отца в роли Кена. И в каком возрасте лучше увидеть, как твой отец играет его,

– сказал Гослинг.

Но он также отметил, что его две дочери, 9-летняя Эсмеральда и 7-летняя Амада, присутствовали за кулисами во время съемок "Барби". Райан отметил, что заметил интерес девочек куклой Барби. Хотя участие в этом фильме было своеобразным способом сделать что-то для своих дочерей, отмечает актер, но он не уверен, как они будут реагировать на его образ в фильме сейчас.

Они видели лишь малую часть процесса и пришли на съемочную площадку, когда я исполнял музыкальную сцену. Мы с женой будто поняли, что пришло время разрешить им иметь Барби. Однако у них не появился интерес к Кену, что тоже было довольно странным,

– отметил Райан.

"Барби" – один из самых успешных фильмов 2023 года

Фильм о самой популярной кукле в мире был снят режиссером Гретой Гервиг. Он получил более миллиарда долларов в мировом кинорынке и получил многочисленные награды. В главной роли рядом с Гослингом сыграла актриса Марго Робби, решившая на время сделать паузу в актерской карьере, чтобы зритель от нее отдохнул.

"Барби": смотрите онлайн трейлер фильма