Отмечается, что здание расположено в километре от эпицентра взрыва. К счастью, никто из работников Одесской киностудии не пострадал.

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В результате ракетной атаки по Одессе пострадала Одесская киностудия

Одесская киностудия является одним из старейших кинопредприятий мира и всемирным культурным достоянием. "Это важное место не только для украинцев, но и для мировой культуры в целом, ведь здесь более ста лет назад зародился национальный кинематограф", – написали представители студии после вражеской атаки. Россияне уничтожают нашу культуру, мирное население и частные дома, но помните – за это они обязательно понесут ответственность.

Киностудия находится на расстоянии около одного километра от эпицентра взрыва, поэтому можно только представить, какие ужасные разрушения получили жилые дома, взявшие на себя основную силу взрывной волны,

– отметили на фейсбук-странице студии.

По информации представителей, повреждения получили:

центральный вход административного здания (дверь и механизм открытия);

здание цеха подготовки съемок (частичное разрушение потолка);

здание цеха отделки пленки (выбито 13 окон).

Одесская киностудия пострадала в результате ракетной атаки по Одессе / Фото из фейсбука студии

Кроме Одессы, 14 июня враг атаковал еще Донетчину и Днепропетровщину. В результате вражеских атак в Одессе погибли 3 человека, еще 13 получили ранения. В Донецкой области есть жертвы и разрушенные дома.