Показали жизнь военных после ранений: кто снялся в фильме "Непокоренные․Раненые"

В сети опубликовали новый документальный фильм "Непокоренные․Раненые". В нем показали реальные истории Тайры, Юрия Гудыменко, Игоря Гордейчука, Дениса Кривенко, Алексея Притулы и Алины Вяткиной.

Создание этой ленты – чрезвычайно важный вклад в развитие нашего общества, поскольку все чаще на улицах можно увидеть людей с протезами, в колесном кресле, с костылями, а также с видимыми последствиями травм и ранений.

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О чем новая документальная лента "Непокоренные. Раненые"

Документальный цикл "Непокоренные" – это фильмы, рассказывающие о чрезвычайных людях, рискующих своей жизнью и здоровьем, чтобы стать на пути у врага.

Часть "Непокоренные. Раненые" уделяет внимание военным, получившим серьезные ранения. Лента была создана, чтобы привлечь внимание общества к проблемам, с которыми сталкиваются пострадавшие в результате войны, и создать комфортную для них среду.

Наши города и общество оказались не готовы к этому: отсутствие пандусов, взгляды и реакции людей на улицах, неловкость и неуместные вопросы. Поэтому мы решили пообщаться с военными, ветеранами, а также психологом и представителями реабилитационного центра, чтобы найти взаимопонимание и контакт в обществе,

– рассказал продюсер фильма Кирилл Нечмон.

"Непокоренные. Раненые": смотрите онлайн фильм

Просмотрев ленту, вы узнаете, как взаимодействовать с ветеранами, как избежать ошибок и как оказывать поддержку, выражая свою благодарность службе нашим защитникам. Вы услышите истории Тайры, Юрия Гудыменко, Игоря Гордейчука, Алексея Притулы и других.

"Меня постоянно спрашивают: как ты чувствуешь себя? Я говорю, что мне все равно. Да, я воевал, но сейчас я восстанавливаюсь. Я хочу жить, как и все: прийти на пляж, отдохнуть, покупаться, пожарить шашлык... своих ранениях. Даже сейчас больше в город начал выезжать, чтобы показать, сколько нас будет таких инклюзивных людей", – рассказал специалист первого контакта Superhumans Center, потерявший на войне обе ноги и левую руку, Денис Кривенко.

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