Фильм, наделавший шума: какие актеры сыграли в фильме "Раша гудбай"

Украинский комедийно-драматический фильм "Раша гудбай", созданный студией "Квартал 95," стал одним из самых обсуждаемых за этот год. Лента получила неоднозначные отзывы в социальных сетях: кто-то похвалил его за сюжет и интересную историю, а другим подобный юмор относительно серьезных тем показался крайне неуместным.

Фильм "Раша гудбай" рассказывает об украинке, которая в оккупации подвергается воздействию российской пропаганды. Случайно она оказывается на западе страны и видит реальную картину. Кино 24 расскажет, какие актеры сыграли в этой ленте.

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Кто из актеров сыграл в фильме?

Екатерина Варченко – Маргарита

Главную роль Риты сыграла Екатерина Варченко. Ее героиня – украинская женщина, которая 10 лет прожила в оккупации и не просто поддалась пропаганде, но и сама стала ее рупором и звездой местного телевидения. Убегая из Горловки, она думает, что едет в Москву, но на самом деле попадает в Ужгород. С этого времени ее жизнь начинает меняться.



Актеры ленты / Кадр из фильма

Андрей Исаенко – Лесик

Андрей Исаенко сыграл врача, который влюблен в главную героиню Риту. Его чувства не проходят даже через 10 лет после их расставания.

Не знал, что я такой сентиментальный. Меня зацепил фильм. Для меня это показатель. Это классное украинское патриотическое кино, которое затрагивает очень непростую тему,

– поделился актер.



Актеры ленты / Кадр из фильма

Анна Буткевич – Мария

Актриса воплотила роль сестры Риты, которая живет в Ужгороде. Именно к ней едет главная героиня, когда ей некуда идти в городе. Маша открывает глаза сестре на реальность и показывает ей правдивую Украину.



Актеры ленты / Кадр из фильма

Алексей Нагрудный – Жора

Алексей Нагрудный сыграл мужа Риты в Горловке, который работает там в ФСБ. Он поделился, что для него история фильма является очень болезненной.

Я сам с Донбасса – из Рубежного. Все мои родственники оттуда. Есть родственники из Бахмута, а двоюродный брат как раз из Горловки. К сожалению, он с 2014 года ярый сепаратист. И вот с него я что-то брал для характера своего персонажа Жорика,

– рассказал актер.



Актеры ленты / Кадр из фильма

Также в фильме сыграли Виталий Иванченко, Слава Красовская, Артем Мяус, Григорий Горобчук и другие. Ранее мы рассказывали, какие сериалы с Андреем Исаенко, который исполнил одну из главных ролей, стоит посмотреть.