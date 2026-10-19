51-летний Рассел Брэнд предстал перед судом в Лондоне по обвинениям в изнасилованиях и сексуальных домогательствах в отношении шести женщин. Как сообщает Reuters, 14 октября прокуроры назвали актера безжалостным, расчетливым и манипулятивным сексуальным хищником. Сам Брэнд все обвинения категорически отрицает.

Шесть женщин и семь обвинений

По версии следствия, предполагаемые преступления совершались в течение десяти лет – с 1999-го по 2009-й, именно тогда, когда карьера Брэнда стремительно набирала обороты.

Актеру предъявили семь обвинений: три эпизода изнасилования, три случая насилия и одно непристойное нападение.



Рассел Брэнд / Скриншот из видео



Во время заседания прокурор Риэль Карми-Джонс заявила, что Брэнд якобы использовал свою популярность и обаяние, чтобы манипулировать женщинами. По ее словам, некоторые потерпевшие пытались сопротивляться, однако это не останавливало обвиняемого.

Особенно резонансными стали показания бывшего знакомого актера Марка Пиньейру. Мужчина рассказал, что Брэнд в свое время хвастался желанием переспать с пятью тысячами женщин. Защита актера поставила под сомнение часть показаний бывшего знакомого.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Что рассказали женщины

Одна из заявительниц утверждает, что Брэнд совершил в отношении нее сексуальное насилие в гостиничном номере в 1999 году. Другая рассказала об инциденте 2001 года, когда актер якобы пытался силой затащить ее в туалет в офисе MTV Europe.

16 октября вторая женщина дала показания в суде. По ее словам, поведение Брэнда внезапно изменилось, и ей пришлось вырываться из его рук.

Женщины, фигурирующие в деле, не были знакомы между собой. В полицию они обратились после журналистского расследования 2023 года, когда публично заговорили о других обвинениях в адрес комика.

Как реагирует сам Рассел Брэнд

Несмотря на серьезность ситуации, актер старается демонстрировать оптимизм. Перед заседанием 14 октября Брэнд заявил журналистам, что чувствует себя благословленным, хотя и обеспокоен судебным процессом. В то же время он настаивает, что никогда не вступал в отношения без согласия партнерш.

Напомним, Рассел Брэнд приобрел популярность благодаря фильмам "В пролете", "Побег из Вегаса" и "Артур". В 2010 году он женился на американской певице Кэти Перри, однако уже в 2012-м супруги развелись.

Что Рассел Брэнд говорил о войне в Украине

Брэнд неоднократно распространял заявления, созвучные российской пропаганде. В частности, актер утверждал, что Запад поддерживает якобы нацистские подразделения в Украине, а Революцию Достоинства называл переворотом с участием США.

Ранее "24 Канал" рассказывал о другой голливудской знаменитости, которая оказалась в центре громкого скандала из-за обвинений в насилии.