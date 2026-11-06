Бывший супруг Кэти Перри, который распространял российскую пропаганду, был признан виновным

5 ноября британский актер и комик Рассел Брэнд был признан виновным в изнасиловании и трех случаях сексуального насилия.



Как сообщает Reuters, преступления были совершены в период наибольшей популярности артиста, когда он работал на BBC и Channel 4.

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Потерпевшими по делам, по которым его осудили, стали три женщины, связанные с медиаиндустрией. Некоторые из них годами молчали, опасаясь, что обвинения против знаменитости разрушат их карьеру.

Рассел Брэнд / Фото REUTERS



Одна из женщин рассказала, что не обратилась в полицию, поскольку была убеждена: медиаиндустрия защищает своих. Другая описала атмосферу страха вокруг популярных телеведущих, которым фактически позволяли гораздо больше, чем обычным сотрудникам.

Сам Брэнд отрицал обвинения и настаивал, что никогда не вступал в сексуальные контакты без согласия. В то же время полиция предполагает, что пострадавших может быть больше.

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После вынесения приговора BBC и Channel 4 заявили о поддержке женщин, которые решились рассказать о пережитом. Правоохранители надеются, что это дело станет переломным моментом для индустрии, где статус звезды слишком долго мог означать практически неприкосновенность.

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Напомним, в этом году еще одну голливудскую звезду обвинили в домогательствах.