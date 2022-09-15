5 сезон "Рассказы служанки", экранизации одноименного романа канадской писательницы Маргарет Этвуд, получил рейтинг 69% от критиков на Rotten Tomatoes. Зрители оценили шоу в 59%. Какие отзывы оставили – читайте ниже.

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"Рассказ служанки" 5 сезон 1 и 2 эпизода: отзывы

Заметьте, как и книга, сериал получил огромную популярность среди зрителей, поэтому выход новых эпизодов с нетерпением ждали миллионы людей во всем мире.

Эпизод 1 – "Утро"

Дата выхода в эфир: 14 сентября

Женщина, принужденная к сексуальному рабству, борется за выживание в тоталитарном, фундаменталистском обществе, которое раньше было Соединенными Штатами.

Эпизод 2 – "Балет"



Дата выхода в эфир: 14 сентября

Джун изо всех сил пытается пересмотреть свое предназначение и понять личность, сталкиваясь с последствиями убийства командира Уотерфорда; овдовевшая Серена Уотерфорд пытается поднять свой авторитет в Торонто.

График выхода последующих эпизодов

Эпизод 3 – 21 сентября;

Эпизод 4 – 28 сентября;

Эпизод 5 – 5 октября;

Эпизод 6 – 12 октября;

Эпизод 7 – 19 октября;

Эпизод 8 – 26 октября;

Эпизод 9 – 2 ноября;

Эпизод 10 – 9 ноября.

Где посмотреть сериал. 5 сезон "Рассказы служанки" можно посмотреть на Hulu, или на украинский некоммерческих сайтах с украинской озвучкой.

Как известно, в новом сезоне командир Лоуренс будет работать с тетей Лидией над реформированием Галаада и приходом к власти. А Джун, Люк и Мойра будут бороться с Галаадом издалека, продолжая свою миссию по поиску и спасению Ханны, дочери Джун.

"Рассказ служанки" 5 сезон: смотрите трейлер

Отзывы критиков

Variety: "Новый подход "Рассказы служанки" позволяет по-новому взглянуть на ситуацию. Это еще одна противоположность: сериал в своем пятом сезоне отличается тем, что рассматривает свои ситуации как символические, а своих персонажей как реальных";

AwardsWatch: "Творцы снова включают то, что зрители любят больше всего: более грубые, более жестокие повороты";

ComicBook: "В пятом сезоне достаточно недостатков, чтобы было понятно, что история исчерпала себя. Хотя актерская игра по-прежнему на высоте, и есть невероятно сделанные эпизоды, очевидно, что история Джун и Галаада становится все тоньше" ;

Qiibo: "Вопреки своим недостаткам, 5-й сезон по-прежнему увлекает человеческой историей, которая кажется ближе к реальной жизни, чем хотелось бы".

Реакция зрителей

"5 сезон начался отлично. Написано гораздо лучше, чем предыдущие 4 сезона";

"Фильм, который не вдохновляет, а подавляет";

"Шикарный сериал, один из лучших, которые видела. Первый и второй сезон суперские, так затягивает, хочется смотреть и смотреть следующую серию, потому что он необычен и очень интересно, что будет дальше";

"Много раз смотрела 1-2 сезона на английском, но на украинском имена служанок и приветствия Blessed be the Fruit звучат еще более жутко";

Этот сериал, как и книга, по мотивам которой он снят, заставляет задуматься. О любви матери к ребенку, о человеческой выносливости, о силе характера, о жертвах, на которые мы готовы пойти ради спасения близких или ради "общественного блага", о молчаливом согласии. О человеческой психологии вообще, ведь тоталитарные режимы не создаются сами по себе".

подавляет