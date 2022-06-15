"Рассказ служанки" 5 сезон: Hulu рассекретил дату выхода и показал новые кадры

Hulu объявил дату выхода пятого сезона своего популярного антиутопического сериала "Рассказ служанки". Шоу вернется к своим поклонникам 14 сентября 2022 года.

Вместе с датой выхода Hulu также показал несколько новых изображений из будущего сезона. Что на них изображено – смотрите ниже.

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Что покажут в продолжении "Рассказы служанки"

"Рассказ служанки" – это экранизация одноименного романа канадской писательницы Маргарет Этвуд. Как и книга, сериал получил огромную популярность среди зрителей, поэтому выход новых эпизодов с нетерпением ждут миллионы людей во всем мире. В 2021 году на стриминговой платформе Hulu состоялась презентация 4 сезона сериала "Рассказ служанки".

В пятом сезоне "Рассказ служанки" Джун столкнется с последствиями убийства командира Уотерфорда. После потрясений предыдущего сезона Джун будет бороться за то, чтобы снова определить свою личность и цель. Тем временем овдовевшая Серена попытается поднять свой авторитет в Торонто, поскольку влияние Галаада проникает в Канаду.

А также в продолжении командир Лоуренс будет работать с тетей Лидией над реформированием Галаада и приходом к власти. А Джун, Люк и Мойра будут бороться с Галаадом издалека, продолжая свою миссию по поиску и спасению Ханны, дочери Джун.

Новые кадры сезона: Джун и Серена

На двух новых фото изображены Серена и Джун, два контрастных персонажа в сериале. Серена, жена командира Вотерфорда, изображена в траурной одежде, с черной вуалью и платьем. Однако вместо того, чтобы выглядеть особенно скорбной, Серена взамен кажется беззаботной. На ее лице – легкая улыбка, а смотрит она на невидимый объект (возможно, могилу покойного мужа?). Конечно, для скорбной вдовы новый сезон застанет Серену в более динамичном состоянии жизни.



Серена в 5 сезоне "Рассказы служанки" / Фото Hulu

На другом изображении – Джун, ранее известная в Галааде как Оффред, одетая в отличие от Серены в белое. Однако июнь выглядит совсем не мирным. Ее глаза встретились со зрителями, а выражение лица – как рычание. Джун, после убийства командира Уотерфорда, готова к бою.



Джун в 5 сезоне "Рассказы служанки" / Фото Hulu

Премьера "Рассказы служанки" состоялась в 2017 году на Hulu. В сериале Элизабет Мосс играет Джун, главную героиню сериала. В сериале также играет Ивонн Страховский в роли Серены. Вместе со Страховским и Моссом в сериале также снимаются:

Брэдли Уитфорд;

Макс Мингелла;

О. Т. Фагбенли;

Самира Вайли;

Энн Дауд;

Мэйделин Брюэр;

Аманда Брюгель;

Семь Джаггер.

Как упоминалось ранее, премьера 5-го сезона "Рассказы служанки" состоится на Hulu 14 сентября 2022 года. Новые эпизоды будут транслироваться на стримере в среду.