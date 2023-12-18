Кончилась любовь: актеры, развевшиеся во время великой войны

Многие семьи распались за время войны. Статистика показывает гораздо большее количество разводов именно с начала полномасштабного вторжения. Как объясняют психологи, на это оказывает большое влияние фактор стресса, который сегодня у всех зашкаливает.

Некоторые люди связывают свой развод с войной, а некоторые считают, что проблема в другом. Среди тех, чьи семьи развалились во время полномасштабного вторжения, также есть актеры. Узнайте, кто попал в этот список в материале 24 Канала.

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Актеры, развевшиеся за время войны

Дмитрий Ступка с женой Полиной

Актер Дмитрий Ступка и блоггер Полина Логунова прекратили свою совместную жизнь после пяти лет брака по инициативе стилистки.

Они объединили свои сердца 11 марта 2016 года, и 25 апреля 2017 года у пары родилась дочь. Почти год назад пара вместе с дочерью переехала в США. Однако там и приняли решение разойтись.

Тарас Цымбалюк с женой Тиной

Пара провела три года в отношениях, а год из них – в браке. Причину развода Цымбалюк не раскрыл. Со своей стороны, Тина отметила, что война – это испытание для любой пары, но их не сумела его преодолеть.

Сегодня Тарас счастлив в отношениях с другой девушкой, Светланой, впрочем, о свадьбе пока речь не идет.

Константин Войтенко с женой Валентиной

Константин и Валентина вступили в брак в августе 2015 года. Вместе они воспитывают свою дочь Эмилию, появившуюся на свет в декабре 2016 года.

У пары был кризисный период, о котором Константин признался в эфире популярного шоу "Танцы со звездами". После этого им удалось помириться, однако Валентина объявила о своем разводе с Константином. Она указала, что это окончательное решение, и они больше не будут вместе. Также Валентина сообщила, что уже вернула себе девичью фамилию.

Константин сегодня счастлив в новых отношениях.