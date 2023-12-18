Дехто з людей пов'язує своє розлучення з війною, а дехто вважає, що проблема в іншому. Серед тих, чиї сім'ї розвалились під час повномасштабного вторгнення також є актори. Дізнайтесь, хто потрапив у цей список у матеріалі 24 Каналу.

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Актори, які розлучились за час війни

Дмитро Ступка з дружиною Поліною

Актор Дмитро Ступка та блогерка Поліна Логунова припинили своє спільне життя після п'яти років шлюбу за ініціативою стилістки.

Вони об'єднали свої серця 11 березня 2016 року, і 25 квітня 2017 року у пари народилася донька. Майже рік тому пара разом з донькою переїхала до США. Однак, там і прийняли рішення розійтися.

Тарас Цимбалюк із дружиною Тіною

Пара провела три роки у стосунках, а рік з них – у шлюбі. Причину розлучення Цимбалюк не розкрив. Зі свого боку Тіна зазначила, що війна – це випробування для будь-якої пари, але їхня не зуміла його подолати.

Сьогодні Тарас щасливий у стосунках з іншою дівчиною, Світланою, утім, про весілля поки що не йдеться.

Костянтин Войтенко з дружиною Валентиною

Костянтин та Валентина узяли шлюб у серпні 2015 року. Разом вони виховують свою доньку Емілію, яка з'явилася на світ у грудні 2016 року.

У пари був кризовий період, про який Костянтин зізнався в ефірі популярного шоу "Танці з зірками". Після цього їм вдалось помиритись, утім, згодом Валентина оголосила про своє розлучення з Костянтином. Вона вказала, що це остаточне рішення, і вони більше не будуть разом. Також Валентина повідомила, що вже повернула собі дівоче прізвище.

Костянтин сьогодні щасливий у нових стосунках.