После выхода первых четырех серий социальные сети буквально взорвались видеореакциями на новый сезон. Особое внимание привлекла последняя серия первой части, в которой Колин Бриджертон признается в любви Пенелопе Ферезингтон.

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Тикток подборка безумных реакций на 3 сезон "Бриджертонов"

Особого внимания заслуживает сцена, которая разворачивается в карете, где потом происходит ряд страстных моментов, что захватывают поклонников.

Важно отметить, что третью и четвертую серии этого сезона сняла украинский оператор. По реакциям украинских и мировых поклонников сериала можно сделать вывод, что Диана Офилирова уже получила признание за свою высококачественную работу.

Вот, как реагируют фанаты сериала на 3 сезон "Бриджертонов":

Многие зрители смотрели последнюю серию большой компанией друзей, что сделало их впечатления от просмотра еще ярче.

Также сериал посмотрела и записала свою реакцию на него украинская инфлюенсерка Дарья Квиткова.

На основе сериала уже успели снять ряд юмористических роликов в инстаграме. Вот пример одного из них:

Приготовьтесь к просмотру и взрыву новых эмоций уже 13 июня, когда выйдет вторая часть третьего сезона "Бриджертонов". Нас ждет продолжение невероятной истории любви Колина и Пенелопы.

Очевидно, все трудности еще впереди, и мы с нетерпением ожидаем, чтобы узнать, сможет ли настоящая любовь преодолеть все препятствия. Будьте готовы к захватывающим сюжетным поворотам и эмоциональным моментам, которые не оставят вас равнодушными.