Кинофестиваль в Торонто таки покажет пропагандистский фильм: в МИД резко отреагировали

Пропагандистский фильм "Россияне на войне" Анастасии Трофимовой, в котором оккупантов изображают "жертвами режима" все-таки покажут на фестивале в Торонто.

Министерство иностранных дел Украины также отреагировало на эту возмутительную и циничную ситуацию, отметив то, что подобная кинолента непосредственно является частью российской пропаганды.

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Реакция МИД на показ фильма "Россияне на войне"

Российской пропаганде за ширмой культурного продукта – не место на международной культурной сцене и красных дорожках. В связи с планами швейцарского кинофестиваля Zurich Film Festival включить в программу документальный фильм "Россияне на войне" МИД выразил возмущение из-за такого решения,

– говорится в сообщении.

Министерство иностранных дел Украины также заявило, что решительно осуждает любые попытки предоставить России культурную сцену для отбеливания ее военных преступлений, тогда как российские войска продолжают совершать зверства против украинцев.

"Наша дипломатическая команда системно и последовательно будет отстаивать изоляцию агрессора в культурной и других сферах", – добавили там.

К слову, Минкульт внес Анастасию Трофимову в список лиц, что угрожают национальной безопасности. В частности из-за пропагандистского фильма "Россияне на войне". Таким образом бывшая работница Russia Today и режиссер Анастасия Трофимова пополнила "черный список".