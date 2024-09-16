Бывшая работница Russia Today и режиссер Анастасия Трофимова пополнила "черный список". Об этом решении Министерство культуры и стратегических коммуникаций сообщило на официальном сайте.

К слову Кинофестиваль в Торонто таки покажет пропагандистский фильм "Россияне на войне"

Трофимова попала в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, из-за фильма "Русские на войне" и съемок ленты на украинских территориях, временно оккупированных Россией.

Фильм продвигает идею, что эта война является "конфликтом двух братских народов", и что россияне якобы так же являются ее жертвами, как и украинцы, что неприемлемо в условиях реальных событий, происходящих в Украине. Каждый подобный продукт, который искажает реальность или снимает ответственность с агрессора, является угрозой для всех, кто борется за свою свободу и достоинство,

– сообщил Минкульт.

Николай Точицкий прокомментировал, что в министерстве противостоят любым способам использовать искусство как инструмент российской пропаганды. Деятельность Трофимовой они назвали частью информационной войны, которую ведет Россия. Это, в частности, способ оправдать свою агрессию через культуру и медиа.

"Мы боремся с продвижением фальшивых нарративов и манипуляций, которые пытаются подменить правду и снять ответственность с агрессора. Украина последовательно работает над тем, чтобы российская пропаганда не смогла проникнуть на культурные площадки как внутри страны, так и за ее пределами, защищая правду о войне и свободу, – сказал министр культуры и стратегических коммуникаций.

Фильм все-таки покажут на фестивале в Торонто

Пропагандистскую ленту впервые показали на Венецианском кинофестивале. Когда фильм захотели показать в Торонто, украинское киносообщество сопротивлялось и выражало возмущение. Фестиваль отменил показ после давления, ссылаясь на "угрозу безопасности".

Несмотря на протесты украинцев пропагандистскую ленту покажут на кинофестивале TIFF вне программы – 17 сентября.