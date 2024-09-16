Фильм российского режиссера Анастасии Трофимовой "Русские на войне" покажут вне программы кинофестиваля. На сайте TIFF с программой видно два сеанса.

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Пропагандистскую ленту покажут в Торонто 17 сентября, тогда как сам фестиваль завершился 16 сентября. Билеты доступны в продаже.



Фильм планируют показать 17 сентября / Скриншот с сайта фестиваля

Показ фильма "Русские на войне" осудила вице-премьер Канады Христя Фриланд и госпожа посол Украины в Канаде Юлия Ковалив.

Что известно о фильме "Русские на войне"

Ленту сняла режиссер Анастасия Трофимова, которая ранее работала на Russia Today. Она позиционирует фильм "антивоенным" и якобы освещает в нем судьбу "обычных" российских солдат. На самом деле здесь не вспоминают оккупацию Крыма, а говорят о "бомбардировке Донбасса", "нацизм в Украине" и т.д. – все это месседжи российской пропаганды и попытка оправдать вторжение. Это подчеркнула продюсер Дарья Бассель.

Фильм показали на Венецианском кинофестивале: это вызвало возмущение украинского киносообщества. Когда ленту захотели показать в Торонто, сначала организаторы отказывались. Они заявляли, что фильм не является российской пропагандой. Фестиваль отменил показ, ссылаясь на "угрозу безопасности".