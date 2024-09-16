Фільм російської режисерки Анастасії Трофімової "Росіяни на війні" покажуть поза програмою кінофестивалю. На сайті TIFF з програмою видно два сеанси.

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Пропагандистську стрічку покажуть у Торонто 17 вересня, тоді як сам фестиваль завершився 16 вересня. Квитки доступні у продажу.



Фільм планують показати 17 вересня / Скриншот з сайту фестивалю

Показ фільму "Росіяни на війні" засудила віцепрем'єрка Канади Христя Фріланд та пані посол України в Канаді Юлія Ковалів.

Що відомо про фільм "Росіяни на війні"

Стрічку зняла режисерка Анастасія Трофімова, яка раніше працювала на Russia Today. Вона позиціює фільм "антивоєнним" і начебто висвітлює у ньому долю "звичайних" російських солдатів. Насправді ж тут не згадують окупацію Криму, а говорять про "бомбардування Донбасу", "нацизм в Україні" тощо – все це меседжі російської пропаганди та спроба виправдати вторгнення. На цьому наголосила продюсерка Дар'я Бассель.

Фільм показали на Венеційському кінофестивалі: це викликало обурення української кіноспільноти. Коли стрічку захотіли показати у Торонто, спершу організатори відмовлялися. Вони заявляли, що фільм не є російською пропагандою. Фестиваль скасував показ, посилаючись на "загрозу безпеці".