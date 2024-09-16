Крім того, 7 жовтня 2022 року в Україні набув чинності закон, що забороняє музику та кінопродукцію, створену державою-агресором. У матеріалі Кіно 24 зібрано список фільмів, які заборонено переглядати, демонструвати та поширювати українцям.

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Які фільми заборонені в Україні

В Україні діють певні обмеження щодо перегляду конкретних фільмів, зокрема тих, які містять надмірну кількість насильства та кривавих сцен. Наприклад, стрічки жахів "Пила VI" та "Хостел" потрапили під заборону саме через свою жорстокість і графічні сцени насильства, що можуть мати негативний вплив на психіку глядачів. Ці обмеження запроваджені для захисту суспільства від контенту, який може пропагувати насильство або сприяти його нормалізації.

Крім того, в Україні діє заборона на перегляд російських стрічок. Державне агентство України з питань кіно з 2021 року регулярно публікує оновлений список фільмів, які заборонено для демонстрування і розповсюдження в Україні.

У цьому списку є такі стрічки:

"Шукайте маму" (Реж. В. Лавров)

"Не плач по мені, Аргентина!" (Реж. В. Устюгов)

"Не родись красивою" (Реж. О.Назаров)

"Однокласниці (Право на щастя)" (Реж. О. Назаров, С. Назиров)

"Алі-Баба та сорок розбійників" (Реж. В. Придувалов)

"Любов одна" (Реж. І.С. Копилов)

"Механік" (Реж. І.С. Копилов)

"Офіцерські дружини" (Реж. Д. Петрунь)

"Щасливої дороги!" (Реж. О. Баршак)

"Три мушкетери" (Реж. С. Жигунов)

"Код: Залізна кора" (Реж. Том О'Конор)

"Зворотний зв'язок" (Реж. О. Нужний)

"Мрії з пластиліну" (Реж. М. Мехеда)

"Коли її зовсім не чекаєш" (Реж. Т. Магар)

"Мамочко моя", (Реж. А.Чеботарьова)

"Любов не ділиться на 2"

"Винищувачі. Останній бій" (Реж. З. Ройзман)

"Пригрів" (Реж.М.Бріус, М.Вассербаум)

"Дрібний біс", (Реж. В. Досталь)

"Пофарбоване пташеня" (Реж. Вацлав Маргоул)

Ці фільми показують державу-агресора та її органи в позитивному світлі, зокрема зображують співробітників російських або радянських органів безпеки як героїв. У таких стрічках можуть виправдовуватися дії окупації та вторгнення в Україну, а також перекручено або позитивно подаються злочини проти українського народу.

До речі, нещодавно на одному з Міжнародних кінофестивалів показали саме таку російську пропагандистську стрічку. Фільм "Росіяни на війні" привернув до себе увагу через своє спотворене висвітлення подій, пов'язаних із російською агресією. У стрічці представлено викривлені факти, які не тільки виправдовують злочини російських окупантів, але й намагаються подати їх дії в позитивному світлі перед іноземною аудиторією. Цей фільм став своєрідним інструментом пропаганди, спрямованим на формування помилкових уявлень про війну та окупацію, що викликало обурення серед українців та тих, хто підтримує Україну в боротьбі за свою свободу.

Під час війни з Росією перегляд таких фільмів не тільки недоцільний, але й небезпечний, оскільки вони можуть впливати на думки глядачів, створюючи хибне уявлення про агресора. Заборона цих фільмів в Україні важлива для захисту інформаційного простору та запобігання ворожій пропаганді, яка може нашкодити національній безпеці та єдності народу.