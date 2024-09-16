Кроме того, 7 октября 2022 года в Украине вступил в силу закон, запрещающий музыку и кинопродукцию, созданную государством-агрессором. В материале Кино 24 собран список фильмов, которые запрещено просматривать, демонстрировать и распространять украинцам.
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Какие фильмы запрещены в Украине
В Украине действуют определенные ограничения по просмотру конкретных фильмов, в частности тех, которые содержат чрезмерное количество насилия и кровавых сцен. Например, ленты ужасов "Пила VI" и "Хостел" попали под запрет именно из-за своей жестокости и графические сцены насилия, что могут иметь негативное влияние на психику зрителей. Эти ограничения введены для защиты общества от контента, который может пропагандировать насилие или способствовать его нормализации.
Кроме того, в Украине действует запрет на просмотр российских лент. Государственное агентство Украины по вопросам кино с 2021 года регулярно публикует обновленный список фильмов, которые запрещены для демонстрации и распространения в Украине.
В этом списке есть такие ленты:
- "Ищите маму" (реж. В. Лавров)
- "Не плачь по мне, Аргентина!" (реж. В. Устюгов)
- "Не родись красивой" (Реж. О.Назаров)
- "Одноклассницы (Право на счастье)" (Реж. А. Назаров, С. Назиров)
- "Али-Баба и сорок разбойников" (Реж. В. Придувалов)
- "Любовь одна" (реж. И.С. Копылов)
- "Механик" (реж. И.С. Копылов)
- "Офицерские жены" (реж. Д. Петрунь)
- "Счастливого пути!" (реж. А. Баршак)
- "Три мушкетера" (реж. С. Жигунов)
- "Код: Железная кора" (реж. Том О'Конор)
- "Обратная связь" (Реж. А. Нужный)
- "Мечты из пластилина" (Реж. М. Мехеда)
- "Когда ее совсем не ждешь" (Реж. Т. Магар)
- "Мамочка моя", (Реж. А.Чеботарева)
- "Любовь не делится на 2"
- "Истребители. Последний бой" (Реж. З. Ройзман)
- "Пригрев" (Реж.М.Бриус, М.Вассербаум)
- "Мелкий бес", (Реж. В. Досталь)
- "Раскрашенный птенец" (Реж. Вацлав Маргоул)
Эти фильмы показывают государство-агрессора и его органы в положительном свете, в частности изображают сотрудников российских или советских органов безопасности как героев. В таких лентах могут оправдываться действия оккупации и вторжения в Украину, а также искаженно или положительно подаются преступления против украинского народа.
Кстати, недавно на одном из Международных кинофестивалей показали именно такую российскую пропагандистскую ленту. Фильм "Русские на войне" привлек к себе внимание из-за своего искаженного освещения событий, связанных с российской агрессией. В ленте представлены искаженные факты, которые не только оправдывают преступления российских оккупантов, но и пытаются подать их действия в положительном свете перед иностранной аудиторией. Этот фильм стал своеобразным инструментом пропаганды, направленным на формирование ложных представлений о войне и оккупации, что вызвало возмущение среди украинцев и тех, кто поддерживает Украину в борьбе за свою свободу.
Во время войны с Россией просмотр таких фильмов не только нецелесообразен, но и опасен, поскольку они могут влиять на мысли зрителей, создавая ложное представление об агрессоре. Запрет этих фильмов в Украине важен для защиты информационного пространства и предотвращения враждебной пропаганде, которая может навредить национальной безопасности и единства народа.