Кроме того, 7 октября 2022 года в Украине вступил в силу закон, запрещающий музыку и кинопродукцию, созданную государством-агрессором. В материале Кино 24 собран список фильмов, которые запрещено просматривать, демонстрировать и распространять украинцам.

Рекомендуем После длительной борьбы за жизнь: отошел в мир иной легендарный украинский кинооператор

Какие фильмы запрещены в Украине

В Украине действуют определенные ограничения по просмотру конкретных фильмов, в частности тех, которые содержат чрезмерное количество насилия и кровавых сцен. Например, ленты ужасов "Пила VI" и "Хостел" попали под запрет именно из-за своей жестокости и графические сцены насилия, что могут иметь негативное влияние на психику зрителей. Эти ограничения введены для защиты общества от контента, который может пропагандировать насилие или способствовать его нормализации.

Кроме того, в Украине действует запрет на просмотр российских лент. Государственное агентство Украины по вопросам кино с 2021 года регулярно публикует обновленный список фильмов, которые запрещены для демонстрации и распространения в Украине.

В этом списке есть такие ленты:

  • "Ищите маму" (реж. В. Лавров)
  • "Не плачь по мне, Аргентина!" (реж. В. Устюгов)
  • "Не родись красивой" (Реж. О.Назаров)
  • "Одноклассницы (Право на счастье)" (Реж. А. Назаров, С. Назиров)
  • "Али-Баба и сорок разбойников" (Реж. В. Придувалов)
  • "Любовь одна" (реж. И.С. Копылов)
  • "Механик" (реж. И.С. Копылов)
  • "Офицерские жены" (реж. Д. Петрунь)
  • "Счастливого пути!" (реж. А. Баршак)
  • "Три мушкетера" (реж. С. Жигунов)
  • "Код: Железная кора" (реж. Том О'Конор)
  • "Обратная связь" (Реж. А. Нужный)
  • "Мечты из пластилина" (Реж. М. Мехеда)
  • "Когда ее совсем не ждешь" (Реж. Т. Магар)
  • "Мамочка моя", (Реж. А.Чеботарева)
  • "Любовь не делится на 2"
  • "Истребители. Последний бой" (Реж. З. Ройзман)
  • "Пригрев" (Реж.М.Бриус, М.Вассербаум)
  • "Мелкий бес", (Реж. В. Досталь)
  • "Раскрашенный птенец" (Реж. Вацлав Маргоул)

Эти фильмы показывают государство-агрессора и его органы в положительном свете, в частности изображают сотрудников российских или советских органов безопасности как героев. В таких лентах могут оправдываться действия оккупации и вторжения в Украину, а также искаженно или положительно подаются преступления против украинского народа.

Кстати, недавно на одном из Международных кинофестивалей показали именно такую российскую пропагандистскую ленту. Фильм "Русские на войне" привлек к себе внимание из-за своего искаженного освещения событий, связанных с российской агрессией. В ленте представлены искаженные факты, которые не только оправдывают преступления российских оккупантов, но и пытаются подать их действия в положительном свете перед иностранной аудиторией. Этот фильм стал своеобразным инструментом пропаганды, направленным на формирование ложных представлений о войне и оккупации, что вызвало возмущение среди украинцев и тех, кто поддерживает Украину в борьбе за свою свободу.

Во время войны с Россией просмотр таких фильмов не только нецелесообразен, но и опасен, поскольку они могут влиять на мысли зрителей, создавая ложное представление об агрессоре. Запрет этих фильмов в Украине важен для защиты информационного пространства и предотвращения враждебной пропаганде, которая может навредить национальной безопасности и единства народа.