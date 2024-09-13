Попри це, організатори фестивалю не відмовилися від наміру показати стрічку. Показ був запланований на період з 13 по 15 вересня.
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Канадський кінофестиваль скасував показ фільму "Росіяни на війні": що відомо
Організатори кінофестивалю заявили, що виявили "значні загрози для роботи фестивалю та громадської безпеки".
Ми отримали звіти, які вказують на потенційну активність найближчими днями, яка становить значний ризик; враховуючи серйозність цих проблем, ми не можемо продовжувати заплановані покази,
– зазначається на сайті.
Попри скасування показу фільму, організатори фестивалю підкреслили, що їхня позиція залишається незмінною. Вони підтвердили свою підтримку попередньої заяви, в якій виступили на захист права митців та працівників культури на свободу самовираження.
Що відомо про скандальну стрічку
- На Венеційському кінофестивалі представили пропагандистський фільм "Росіяни на війні".
- Режисерка Анастасія Трофімова провела сім місяців безпосередньо поруч із російськими військовими поблизу лінії фронту, працюючи над створенням цієї пропаганди. За її словами, під час свого перебування поруч із військовими, вона "не побачила ознак воєнних злочинів з боку росіян".
- Українці створили флешмоб у соцмережах, де показували російські злочини із підписом "Я не бачу воєнних злочинів росіян"
- Попри критику та протести фільм не відмовились показати у Канаді, однак тепер організатори змінили своє рішення.