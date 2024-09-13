Попри це, організатори фестивалю не відмовилися від наміру показати стрічку. Показ був запланований на період з 13 по 15 вересня.

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Організатори кінофестивалю заявили, що виявили "значні загрози для роботи фестивалю та громадської безпеки".

Ми отримали звіти, які вказують на потенційну активність найближчими днями, яка становить значний ризик; враховуючи серйозність цих проблем, ми не можемо продовжувати заплановані покази,

– зазначається на сайті.

Попри скасування показу фільму, організатори фестивалю підкреслили, що їхня позиція залишається незмінною. Вони підтвердили свою підтримку попередньої заяви, в якій виступили на захист права митців та працівників культури на свободу самовираження.

Що відомо про скандальну стрічку