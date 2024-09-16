Колишня працівниця Russia Today та режисерка Анастасія Трофімова поповнила "чорний список". Про це рішення Міністерство культури та стратегічних комунікацій повідомило на офіційному сайті.

До слова Кінофестиваль у Торонто таки покаже пропагандистський фільм "Росіяни на війні"

Трофімова потрапила у список осіб, що загрожують національній безпеці України, через фільм "Росіяни на війні" та знімання стрічки на українських територіях, що тимчасово окуповані Росією.

Фільм просуває ідею, що ця війна є "конфліктом двох братніх народів", і що росіяни нібито так само є її жертвами, як і українці, що є неприйнятним в умовах реальних подій, які відбуваються в Україні. Кожен подібний продукт, який спотворює реальність чи знімає відповідальність з агресора, є загрозою для всіх, хто бореться за свою свободу та гідність,

– повідомив Мінкульт.

Микола Точицький прокоментував, що у міністерстві протистоять будь-яким способам використовувати мистецтво як інструмент російської пропаганди. Діяльність Трофімової вони назвали частиною інформаційної війни, яку веде Росія. Це, зокрема, спосіб виправдати свою агресію через культуру та медіа.

"Ми боремося з просуванням фальшивих наративів і маніпуляцій, які намагаються підмінити правду та зняти відповідальність з агресора. Україна послідовно працює над тим, щоб російська пропаганда не змогла проникнути на культурні майданчики як всередині країни, так і за її межами, захищаючи правду про війну та свободу, – сказав міністр культури та стратегічних комунікацій.

Фільм все-таки покажуть на фестивалі в Торонто

Пропагандистську стрічку вперше показали на Венеційському кінофестивалі. Коли фільм захотіли показати у Торонто, українська кіноспільнота чинила опір та висловлювала обурення. Фестиваль скасував показ після тиску, посилаючись на "загрозу безпеці".

Попри протести українців пропагандистську стрічку покажуть на кінофестивалі TIFF поза програмою – 17 вересня.