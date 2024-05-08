Харизма – ее второе имя: захватывающие фильмы с Ребел Уилсон

Ребел Уилсон – одна из самых популярных звезд Голливуда, которая на протяжении последних лет ярко сияет на экранах. Ее харизма, энергия и талантливая игра вызывают восхищение у зрителей из разных уголков мира.

В ее творческом багаже немало интересных киноработ. Кино 24 подготовило 3 фильма с Ребел Уилсон, которые хочется пересматривать не один раз.

Смотрите также Евровидение близко: 3 лучшие фильмы о конкурсах, которые заставляют поверить в себя

"Мошенницы"

По сюжету, две сказочные женщины, которых на экране воплотили Ребел Уилсон и Энн Хэтэуэй, неожиданно пересекаются. Главные героини веселого фильма "Мошенницы" "разводят" на деньги не очень наблюдательных богачей. Одна из девушек любит поддерживать интерес к делу хитроумными схемами, тщательно разрабатывая свои аферы. Тем временем, другая следует классическому девизу "пришел, увидел, победил". Девушки ладят не сразу, но Пенни очарована умениями новой знакомой и просится к ней в ученицы и напарницы.

Так, она стремится научиться у опытной аферистки всем ее хитростям. Остается вопрос, к чему же приведут эти "тренировки"?

"Мошенницы": смотрите онлайн трейлер фильма

"Выпускной год"

Представьте себе: 2002 год, старшеклассница Стефани, капитан команды чирлидеров, изо всех сил пытается заложить основу для идеальной, по ее глубокому убеждению, жизни. Мечтая стать самой популярной девушкой в школе и получить желанный титул королевы выпускного бала, она готова покорить мир. Но поворот судьбы приводит к тому, что во время выступления группы поддержки она неудачно приземляется и впадает в кому. Проходит 20 лет, и Стефани просыпается в совершенно новом мире. Полна решимости осуществить свои школьные мечты, эта 17-летняя девушка, оказавшаяся в теле взрослого человека, отправляется в выпускной класс, чтобы все же стать королевой бала.

"Выпускной год": смотрите онлайн трейлер фильма

"Разве это не романтично?"

У житті, як і в улюблених фільмах, важливо вірити в успіх. А ліцензійна букмекерська компанія Favbet підтримує гравців у їхньому прагненні перемогти. Тут передбачили зручний інтерфейс, систему бонусів та розіграшів. Все, аби грати було ще зручніше, а виграші – ставали вищими.

Когда-то давно Натали обожала истории любви и слезливые фильмы. Но со временем она поняла, что реальная жизнь не всегда такая же романтическая, как ее любимые истории. В своей жизни главная героиня пережила не одно разочарование.

Но однажды произошло нечто непредсказуемое. Натали столкнулась с вором, после чего очнулась с сильной головной болью и тотальным непониманием того, где она находится. Со временем она поняла, что оказалась в том самом Нью-Йорке, но он яркий и необычный. Со временем Натали узнает правду: оказалось, что она погрузилась в самую настоящую романтическую комедию. В этой альтернативной реальности она встречает многочисленных красивых ухажеров и ощущает, казалось бы, счастливый мир. Однако вынужденная позитивность и самоцензура начинают вызывать у нее беспокойство.

Удастся ли Натали вернуться в реальный мир и открыть для себя настоящую историю любви, которая не подчиняется условностям романтических комедий? Приготовьтесь к трогательному приключению, полному неожиданных поворотов.

"Разве это не романтично?": смотрите онлайн трейлер фильма

Если вы любите интересные и энергичные фильмы, то киноленты, в которых приняла участие Ребел Уилсон, из этой подборки – то, что нужно. В этих киноработах актриса показывает все грани своего таланта, поэтому просмотр обещает быть интересным.