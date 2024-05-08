В її творчому доробку чимало цікавих кіноробіт. Кіно 24 підготувало 3 фільми з Ребел Вілсон, які хочеться переглядати не один раз.

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"Шахрайки"

За сюжетом, дві казкові жінки, яких на екрані втілили Ребел Вілсон та Енн Гетевей, несподівано перетинаються. Головні героїні веселого фільму "Шахрайки" "розводять" на гроші не дуже спостережливих багатіїв. Одна з дівчат любить підтримувати інтерес до справи хитромудрими схемами, ретельно розробляючи свої афери. Тим часом, інша слідує класичному девізу "прийшов, побачив, переміг". Дівчата ладнають не відразу, але Пенні зачарована вміннями нової знайомої і проситься до неї в учениці і напарниці.

Так, вона прагне навчитися у досвідченої аферистки всім її хитрощам. Залишається питання, до чого ж приведуть ці "тренування"?

"Шахрайки": дивіться онлайн трейлер фільму

"Випускний рік"

Уявіть собі: 2002 рік, старшокласниця Стефані, капітан команди чирлідерів, щосили намагається закласти основу для ідеального, на її глибоке переконання, життя. Мріючи стати найпопулярнішою дівчиною в школі та отримати омріяний титул королеви випускного балу, вона готова підкорити світ. Але поворот долі призводить до того, що під час виступу групи підтримки вона невдало приземляється та впадає в кому. Минає 20 років, і Стефані прокидається в абсолютно новому світі. Сповнена рішучості здійснити свої шкільні мрії, ця 17-річна дівчина, що опинилася в тілі дорослої людини, вирушає до випускного класу, щоб все ж стати королевою балу.

"Випускний рік": дивіться онлайн трейлер фільму

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"Хіба це не романтично?"

Колись давно Наталі обожнювала історії кохання та сльозливі фільми. Але з часом вона зрозуміла, що реальне життя не завжди таке ж романтичне, як її улюблені історії. В своєму житті головна героїня пережила не одне розчарування.

Але одного разу сталося щось непередбачуване. Наталі зіткнулася зі злодієм, після чого отямилася з сильним головним болем та тотальним нерозумінням того, де вона перебуває. Згодом вона зрозуміла, що опинилася в тому самому Нью-Йорку, але він яскравий і незвичний. Згодом Наталі дізнається правду: виявилося, що вона поринула в справжнісіньку романтичну комедію. У цій альтернативній реальності вона зустрічає численних вродливих залицяльників і відчуває, здавалося б, щасливий світ. Однак вимушена позитивність і самоцензура починають викликати у неї занепокоєння.

Чи вдасться Наталі повернутися в реальний світ і відкрити для себе справжню історію кохання, яка не підкоряється умовностям романтичних комедій? Приготуйтеся до зворушливої пригоди, сповненої несподіваних поворотів.

"Хіба це не романтично?": дивіться онлайн трейлер фільму

Якщо ви любите цікаві та енергійні фільми, то кінострічки, в яких взяла участь Ребел Вілсон, з цієї добірки – те, що потрібно. В цих кінороботах акторка показує всі грані свого таланту, тож перегляд обіцяє бути цікавим.