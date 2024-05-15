В материале Кино 24 узнаете искренний отзыв на фильм. Читайте, почему эту ленту должен увидеть каждый украинец: что в фильме – правда, а что – выдумка, и как изобразили украинских писателей Расстрелянного возрождения современные актеры.

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О чем сюжет фильма

В 1927 году в Советской Украине, по приказу Сталина, в Харькове был отстроен кооперативный дом под названием "Слово". Туда переселили выдающихся украинских писателей в комфортабельные квартиры.

Они все стали участниками эксперимента, направленного на формирование нового типа советского писателя и полный контроль над творческим процессом с целью создания единого метода социалистического реализма. Однако не все писатели были готовы восхвалять культ Сталина.

"Дом "Слово" Неоконченный роман": смотрите онлайн трейлер фильма

Неожиданно для жителей дома "Слово" к ним переселяется неизвестный молодой писатель Владимир Акимов. Кто он? Никто не знает. Его появление вызывает последовательные странные события, о которых до сих пор молчит этот дом.

Фильм "Дом "Слово" Неоконченный роман" рассказывает реальную историю: что известно

Авторы кино глубоко погрузились в архивные материалы, сотрудничали с литературными музеями и историками, и изначально сняли документальный фильм о "Доме "Слово"". Поэтому большинство событий в фильме воспроизведены точно, а почти все персонажи – реальные.

Николай Хвылевой, Лесь Курбас, Владимир Сосюра, Михаил Семенко, Майк Йохансен, Павел Тычина, Михаил Яловой, Григорий Эпик – это лишь часть поэтов, писателей и драматургов, которые фактически проживали и работали в "Доме "Слово"" и которых мы видим в фильме. Фильм рассказывает о том, как коммунистический рай превращается в коммунистический ад.

Съемочной группе удалось показать реальность образов и преодолеть эффект идеальности, которые часто ассоциируются со многими художниками. Любовный роман Раисы Троянкер и Владимира Сосюры, конфликты в семье Николая Хвылевого, грубость и откровенность Михаила Семенко – все это лишь подчеркивает, что перед нами обычные люди со своими болями и характерами.

Почему фильм актуален сегодня

Эту ленту должен посмотреть каждый украинец, поскольку это не только художественный фильм, но и глубокое исследование жизни и смерти тех людей, которые формировали украинскую культуру сто лет назад и еще и сегодня имеют значительное влияние на нее.

Соавтор фильма Любовь Якимчук замечает, что еще десять лет назад массовый украинский зритель, скорее всего, не воспринял бы этот фильм так положительно. Однако сейчас аудитория осваивает литературу 20-30-х годов на всех уровнях. Стихи поэтов Расстрелянного возрождения стали частью не только культуры, но и поп-культуры. Появилась песня "Барабан" Пивоварова на стихи Гео Шкурупия.

"Барабан": слушайте онлайн песню Артема Пивоварова

Клавдия Петровна выбрала свой псевдоним в честь героини произведения Николая Хвылевого. Кроме того, стендап-комик Сергей Чирков шутит об этом периоде, а бренд "By Me" выпустил линейку одежды, посвященную театру Леся Курбаса "Березиль".

Украинский кинематограф также доносит до публики смыслы, которые всегда были актуальными и остаются таковыми и сейчас. Поэтому не теряйте времени, покупайте билеты в кинотеатре своего города и смотрите лучший фильм о писателях Расстрелянного возрождения.