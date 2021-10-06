Редкие животные дельты Дуная – в серии детских экопрограмм "Красные рюкзаки": трейлер

Программы посвящены 5 редким животным, которые занесены в Красную книгу: кот лесной, кудрявый пеликан, медоносная пчела, белуга обычная, сизоворонка. Съемки состоялись летом, в уникальном городке Вилково, Дунайской дельте и на Тузловских лиманах.

Что известно о ленте

Чтобы заинтересовать детей темой охраны природы, в качестве ведущих выбрали подростка и его собаку – 12-летнего Андрея Матешко и его пса Рея. У пса есть страница в инстаграме, где он рассказывает о программах. Об этом редакции Кино 24 рассказала пресс-служба серии.

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Андрей Матешко очень интересуется защитой природы и экологической тематикой, мечтает исследовать окружающий мир с позиции экоактивистов. Несмотря на свой юный возраст, у него уже есть опыт в кинопроизводстве. Снялся в таких картинах:

"Отель Эдельвейс"

"Востоковед"

"Фокстер и Макс"

сериал "Гордиев узел"

также озвучил героя в мультфильме "Виктор_Робот".

"Красные рюкзаки" 2021: смотрите онлайн

Команда, работавшая над созданием серии

Режиссером и сценаристом "Красных рюкзаков" является Анастасия Матешко – режиссер, сценарист, писательница, член Национального союза кинематографистов Украины, Лауреат Государственной премии им. Леси Украинки.



Анастасия Матешко / Фото пресс-службы серии

"Берегите природу! – раздается отовсюду! Но сначала ее надо полюбить! Путешествия и увлекательная дружба с Красной книгой – вот путь. Дикая природа – совсем рядом и дружески настроена к человеку. Почувствовать себя частью Великого замысла – это удивительные ощущения! Потому что в Украине есть заповедники мирового значения и местные колориты, которые достойны исследования. Быть бердвотчером – увлекательное хобби, для которого требуется только желание. Чем больше знаешь о природе, тем больше ее любишь и тем счастливее становишься сам. Красные рюкзаки – путешествие натуралистов ради развития гражданской науки, а еще это знакомство с местной кухней и традициями разных народностей, живущих в Украине. Парень и собака – веселая команда. Поэтому детям будет интересно, а родителям – познавательно", – говорит режиссер.

Что известно об Анастасии Матешко: творческие достижения

По сценариям Анастасии Матешко были сняты такие фильмы:

"Трубач" (реж. А. Матешко, детский музыкальный фильм)

"Каптум" (реж. А. Матешко, военная драма в соавторстве с Н. Переверзева)

"Фокстер и Макс" (реж. А. Матешко, приключенческий детский фильм)

"И каждая река" (экодрама), "Давай поиграем" (реж. А. Итыгилов, новогодняя комедия)

в соавторстве с Андреем Кокотюхой написала сценарий к "Тройная защита" (реж. А. Матешко).

В ее режиссерском активе есть 2 картины ("Востоковед", ​​2016 год; "Жилец", в 2015 год) и 4-серийный сериал "Живая вода".

Изданные книги Анастасии Матешко:

"Живородящая птица", короткая проза, лирика;

"Падение вверх", короткая проза, лирика;

"Остров Ц", короткая проза, лирика;

"Тройная защита", детектив.

Продюсером проекта является Светлана Рудюк, директор Dobranichfilm и украинский продюсер, сценарист и режиссер.



Светлана Рудюк / Фото пресс-службы серии

"Легкая подача материала, интересный фактаж, веселые ведущие, исследовательская составляющая и тонкий юмор – такое сочетание точно не оставит никого равнодушными. Поэтому смотрите "Красные рюкзаки" всей семьей и расскажите о наших экоприключениях друзьям", – подчеркнула продюсер.

Что известно о Светлане Рудюк: творческие достижения

Также Светлана – член Национального союза кинематографистов Украины и Украинской киноакадемии.

В ее активе уже есть такие полнометражные ленты:

две в качестве сценариста ("Гидра", "Ваш Василий"),

одна – режиссера ("Ваш Василий"),

пять – исполнительной продюсера ("Заминированные верностью", "Одесситы на Донбассе", "Перекресток Балу", "Гидра", "Веронские сокровища"),

пять – генеральной продюсера фильмов ("Семейное дело", Not alone, "Звезды на земле", короткометражный "Ой!" и Viseu, meu amor).

на данный момент Светлана Рудюк работает над полнометражной лентой "Мое здесь", что будет рассказывать об украинском скульпторе Николае Шматько.

Экспертную поддержку в создании серии программ предоставляет WWF Украины. Научной консультантом выступила Инна Гоч, руководитель водного направления в WWF Украины. В рамках этого направления внедряются решения по восстановлению украинского водного сектора, ревитализация рек, увеличение процента свободно текучих год, демонтаж устаревших препятствий, восстановление болот, изучение защиты осетровых и др.



Инна Гоч / Фото пресс-службы серии