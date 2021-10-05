Любимые звезды самых рейтинговых украинских развлекательных шоу, а также неожиданные звездные камео сыграют в семейной комедии "Большая Прогулка". Дебют артистов в большом кино – первый, но не единственный сюрприз от создателей ленты. Об этом редакции Кино 24 сообщила пресс-служба фильма Kinomania LLC.

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О чем будет фильм

Сюжет комедии разворачивается вокруг двух абсолютно разных семей: работников культуры Драгомановых и районных бизнесменов Наливайченко, которые встретятся на одной поляне под шашлыки, которую каждая из семей считает "своей". Что из этого получится?

Актеры и роли

Образ главы семейства Наливайченко воплотит на экране артист и шоумен Юрий Ткач, участник "Вечернего квартала", а также звезда ситкома "Однажды под Полтавой". Его "женой" на площадке станет Ирина Гатун, актриса театра импровизации и одна из участниц "Женского квартала". Районный бизнесмен Толя и его жена Рая зададут перцу семье Драгомановых, которые тоже мечтают занять идеальную поляну под шашлыки.



Юрий Ткач / Фото пресс-службы фильма Kinomania LLC

"Мечтайте и мечты будут осуществляться… Я уже давно хотел сняться в одной из главных ролей в полнометражном кино, а потому, когда мне предложили, я, конечно же, думал недолго. Прочитал сценарий истории, и он мне очень понравился, к тому же одним из его авторов стал мой друг – Гарик Бирча. А вместе со мной на съемочной площадке собралась крутая команда, каждый из них – профессионал своего дела и успел завоевать симпатии украинцев. А потому, несомненно, зрителям будет интересно наблюдать за тем, как раскрываются их герои в кадре", – рассказал Юрий Ткач, актер, шоумен, исполнитель роли Толи в ленте "Большая Прогулка".

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Таню Драгоманову, сдержанную преподавательницу истории искусств, сыграет Елена Кравец – участница "Вечернего квартала" и бывшая руководительница "Женского Квартала". Партнером актрисы в кадре станет Андрей Исаенко – заслуженный артист Украины, актер театра, звезда настоящих кинотеатральных хитов – "Захар Беркут" и "Киборги". Семья Драгомановых точно имеет свои козыри в рукаве. Какие? Узнаем вскоре.



Елена Портной / Фото пресс-службы фильма Kinomania LLC

"Меня пригласили в кино, и я решила сказать этому приключению "да", ведь это моя первая главная роль в полном метре. Съемки фильма кардинально отличаются от съемок телевизионных проектов: разные жанры, разные люди, разный контекст и, в целом, другое состояние для меня как для актрисы. Тем не менее, мне очень нравится команда, с которой я работаю: это и Юра Ткач и Ира Гатун, с которыми мы уже были на одной сцене, и Андрей Исаенко и Олег Зборовский, с которыми мы познакомились на съемочной площадке”, – Елена Кравец, актриса, исполнительница роли Тани в фильме "Большая Прогулка".

Также зрители увидят в ленте Позитива (Алексей Завгородний), автора-исполнителя, участника группы MOZGI. Теперь музыкант воплотит на экране образ помощника чиновника — водителя гены, что станет его первой большой киноролью.



Позитив / Фото пресс-службы фильма Kinomania LLC

"Я уже снимался в "Бешеной свадьбе", но, несмотря на то, что роль была эпизодическая, я не успел раскрыть свой потенциал как актер. Именно поэтому мне хотелось попробовать что-то большее и здесь... "письмо счастья" от FILM.UA с предложением попробовать себя в новом амплуа. Я сразу же прочитал сценарий "Большой прогулки" и понял, что роль крутая да и комедия действительно прикольная. Уверен, что все, кто увидит ее в кино, подумают так же", – Позитив (Алексей Завгородний), музыкант и исполнитель роли Гены в фильме "Большая Прогулка".

К актерской команде также присоединился и Михаил Жонин – звезда сериалов "Пес”и "Дежурный врач". Он сыграет жадного госслужащего Хомяка, который в погоне за обогащением не остановится ни перед чем.



Позитив и Михаил Жонин / Фото пресс-службы фильма Kinomania LLC

Впервые на большом экране появятся звезды футбольного клуба "Шахтер", в частности Евгений Коноплянка и Андрей Пятов, которые даже во время съемок не смогли расстаться с мячом. Еще одной неожиданностью для зрителей, которую подготовили создатели, станет появление непревзойденной VERKA SERDUCHKA с Мамой. Об их особой роли в ленте мы расскажем уже совсем скоро.



VERKA SERDUCHKA / Фото пресс-службы фильма Kinomania LLC