О чем сюжет комедии "Где деньги?"

По словам Дзидзьо, комедия "Где деньги?" расскажет о бедном пианисте, который попадает в дом богатой пенсионерки. Поместье наполнено многими тайнами, одна из которых – немалое сокровище, спрятанное в особняке. За деньгами охотятся немало людей, а претендентам на богатство нужно пройти запутанный квест.

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Невероятная история нашего нового фильма, погрузит Вас в интересный квест, в котором главное найти ответ на вопрос "Где деньги?",

– говорит Дзидзьо в своем Инстаграме.

История начинается с эпизода, когда в дом к героине Ады Роговцевой врывается пианист-аферист. Интересная завязка истории призвана развязать сюжет картины, благодаря которому герои изменят характеры друг друга.

Это такая расхожая фраза, что деньги ничего не решают. Конечно, решают многое, но не все и главного они не решают и именно об этом фильм. Потому что, какие бы ни были деньги, а надо внутреннее содержание, достоинство человеческое,

– поделилась Ада Роговцева.

Что показали в трейлере

В ролике мы увидели исполнителя главной роли Дзидзьо, Юрия Горбунова, Аду Роговцеву и других актеров. Дзидзьо сообщает Аде, что ему нужно 5 тысяч, чтобы освободить своего друга из-под ареста. Таким образом, он устраивается работать к старой владелице таинственного дома-квеста. Но он не знает, что вопросы денег интересуют не только его. Ада Роговцева предложит аферисту деньги, если он откроет тайный сейф.

"Где деньги" 2021: смотрите трейлер квест-комедии

Актерский состав ленты "Где деньги?"