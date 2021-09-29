Про що сюжет комедії "Де гроші?"

За словами Дзідзьо, комедія "Де гроші?" розповість про бідного піаніста, який потрапляє у будинок багатої пенсіонерки. Маєток сповнений багатьма таємницями, одна з яких – чималий скарб, захований в особняку. За грошима полюють чимало людей, а претендентам на багатство потрібно пройти заплутаний квест.

Читайте також Дзідзьо розповів, як реагує на відверті фото ексдружини

Неймовірна історія нашого нового фільму, занурить Вас у цікавий квест, в якому головне знайти відповідь на запитання "Де гроші?",

– говорить Дзідзьо у своєму інстаграмі.

Історія починається з епізоду, коли в домівку до героїні Ади Роговцевої вривається піаніст-аферист. Цікава зав'язка історії покликана розв'язати сюжет картини, завдяки якому герої змінять характери один одного.

Це така розхожа фраза, що гроші нічого не вирішують. Звичайно, вирішують багато, але не всі і головного вони не вирішують і саме про це фільм. Тому що, які б не були гроші, а треба внутрішній зміст, гідність людську,

– поділилася Ада Роговцева.

Що показали у трейлері

У ролику ми побачили виконавця головної ролі Дзідзя, Юрія Горбунова, Аду Роговцеву та інших акторів. Дзідзьо повідомляє Аді, що йому потрібно 5 тисяч, щоб звільнити свого друга з-під арешту. Таким чином, він влаштовується працювати до старої власниці таємничого будинку-квесту. Але він не знає, що питання грошей цікавлять не тільки його. Ада Роговцева запропонує аферисту гроші, якщо він відкриє таємний сейф.

"Де гроші" 2021: дивіться трейлер квест-комедії

Акторський склад стрічки "Де гроші?"