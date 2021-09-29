Про що сюжет комедії "Де гроші?"
За словами Дзідзьо, комедія "Де гроші?" розповість про бідного піаніста, який потрапляє у будинок багатої пенсіонерки. Маєток сповнений багатьма таємницями, одна з яких – чималий скарб, захований в особняку. За грошима полюють чимало людей, а претендентам на багатство потрібно пройти заплутаний квест.
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Неймовірна історія нашого нового фільму, занурить Вас у цікавий квест, в якому головне знайти відповідь на запитання "Де гроші?",
– говорить Дзідзьо у своєму інстаграмі.
Історія починається з епізоду, коли в домівку до героїні Ади Роговцевої вривається піаніст-аферист. Цікава зав'язка історії покликана розв'язати сюжет картини, завдяки якому герої змінять характери один одного.
Це така розхожа фраза, що гроші нічого не вирішують. Звичайно, вирішують багато, але не всі і головного вони не вирішують і саме про це фільм. Тому що, які б не були гроші, а треба внутрішній зміст, гідність людську,
– поділилася Ада Роговцева.
Що показали у трейлері
У ролику ми побачили виконавця головної ролі Дзідзя, Юрія Горбунова, Аду Роговцеву та інших акторів. Дзідзьо повідомляє Аді, що йому потрібно 5 тисяч, щоб звільнити свого друга з-під арешту. Таким чином, він влаштовується працювати до старої власниці таємничого будинку-квесту. Але він не знає, що питання грошей цікавлять не тільки його. Ада Роговцева запропонує аферисту гроші, якщо він відкриє таємний сейф.
"Де гроші" 2021: дивіться трейлер квест-комедії
Акторський склад стрічки "Де гроші?"
- Ада Роговцева,
- Михайло Хома,
- Сергій Либа,
- Анна Буткевич,
- Ахтем Сеітаблаєв,
- Віктор Андрієнко,
- Володимир Остапчук,
- Олексій Тритенко,
- Юрій Горбунов,
- Володимир Задніпровський,
- Євген Сморигін,
- Сталіна Лагошняк,
- Любов Тимошевська,
- Наталя Холоденко,
- Діма Варварук,
- Сергій Бачик,
- Василь Ващук.