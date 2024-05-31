Среди них первенство занимают уже культовые "Бриджертоны". Посмотрите на Кино 24 полный список сериалов и выберите что-то для себя.

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Самые популярные сериалы на Netflix

"Бриджертоны" 3 сезон

Пенелопа отреклась от своей старой страсти к Колину после того, как услышала его презрительные слова о ней в последнем сезоне. Она решила, что пришло время найти себе мужчину, желательно такого, который обеспечит ее достаточную независимость, чтобы продолжать свою двойную жизнь как леди Уистлдаун, вдали от матери и сестер. Однако, из-за нехватки уверенности, ее попытки выйти на "брачный рынок" провалились.

Тем временем Колин вернулся из своих летних путешествий с особым ощущением величия. Но его сердце сорвалось, когда он понял, что Пенелопа, единственная, кто всегда ценил его таким, какой он есть. Она теперь относится к нему отстраненно. Желая восстановить их дружбу, Колин предлагает Пенелопе стать ее наставником в поисках мужа. Но когда его советы начинают работать слишком эффективно, Колин вынужден задуматься, действительно ли его чувства к Пенелопе только дружеские.

"Бриджертоны" 3 сезон: смотрите онлайн трейлер сериала

"Бриджертоны" 1 сезон

На втором месте среди самых популярных сериалов на Netflix сейчас находится первый сезон "Бриджертонов". Этот сезон рассказывает о романе между Дафни и Саймоном, и создан по мотивам первого романа Джулии Куинн "Герцог и я".

Саймон, герцог Гастингс, возвращается в город. Он начинает ухаживать за Дафни, что не нравится ее брату Энтони, поскольку это может помешать его планам. В их отношениях все далеко не так просто, но история о любви должна иметь счастливый конец.

"Бриджертоны" 1 сезон: смотрите онлайн трейлер сериала

"Бриджертоны" 2 сезон

Неудивительно, что на третьем месте среди самых популярных лент на Netflix расположился второй сезон "Бриджертонов", который рассматривает историю Энтони Бриджертона и Кейт Шарми.

Этот сезон, основан на второй книге "Виконт, который меня любил", отражает поиски Энтони жены, дебют Элоизы перед двором и помощь леди Денбери королеве в выборе бриллианта среди дебютанток сезона.

"Бриджертоны" 2 сезон: смотрите онлайн трейлер сериала

Если вы уже посмотрели все сезоны "Бриджертонов" и ждете продолжения третьего сезона, то вам точно будет интересно найти еще один увлекательный сериал для просмотра. Украинцы на Netflix также отдают предпочтение таким шоу:

"Джентльмены" 1 сезон

"Настоящий мужчина"

"Бриджертоны: История королевы Шарлотты"

"Ashley Madison: Секс, ложь и скандал" 1 сезон

"Хороший доктор" 1 сезон

"Мертвые парни-детективы"

"Хороший доктор" 2 сезон

Смотрите трейлеры, читайте сюжеты топовых сериалов и не забудьте приготовить попкорн. Вы точно не сможете оторваться от экранов.