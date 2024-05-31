"Бриджертоны" и не только: 10 самых популярных сериалов на Netflix

Если вы исчерпали свои любимые сериалы, то самое время обновить свой список качественными лентами, которые стоит посмотреть. Недавно стриминговая платформа Netflix обновила рейтинг самых популярных сериалов, которые украинцы сейчас выбирают для просмотра.

Среди них первенство занимают уже культовые "Бриджертоны". Посмотрите на Кино 24 полный список сериалов и выберите что-то для себя.

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Самые популярные сериалы на Netflix

"Бриджертоны" 3 сезон

Пенелопа отреклась от своей старой страсти к Колину после того, как услышала его презрительные слова о ней в последнем сезоне. Она решила, что пришло время найти себе мужчину, желательно такого, который обеспечит ее достаточную независимость, чтобы продолжать свою двойную жизнь как леди Уистлдаун, вдали от матери и сестер. Однако, из-за нехватки уверенности, ее попытки выйти на "брачный рынок" провалились.

Тем временем Колин вернулся из своих летних путешествий с особым ощущением величия. Но его сердце сорвалось, когда он понял, что Пенелопа, единственная, кто всегда ценил его таким, какой он есть. Она теперь относится к нему отстраненно. Желая восстановить их дружбу, Колин предлагает Пенелопе стать ее наставником в поисках мужа. Но когда его советы начинают работать слишком эффективно, Колин вынужден задуматься, действительно ли его чувства к Пенелопе только дружеские.

"Бриджертоны" 3 сезон: смотрите онлайн трейлер сериала

"Бриджертоны" 1 сезон

На втором месте среди самых популярных сериалов на Netflix сейчас находится первый сезон "Бриджертонов". Этот сезон рассказывает о романе между Дафни и Саймоном, и создан по мотивам первого романа Джулии Куинн "Герцог и я".

Саймон, герцог Гастингс, возвращается в город. Он начинает ухаживать за Дафни, что не нравится ее брату Энтони, поскольку это может помешать его планам. В их отношениях все далеко не так просто, но история о любви должна иметь счастливый конец.

"Бриджертоны" 1 сезон: смотрите онлайн трейлер сериала

"Бриджертоны" 2 сезон

Неудивительно, что на третьем месте среди самых популярных лент на Netflix расположился второй сезон "Бриджертонов", который рассматривает историю Энтони Бриджертона и Кейт Шарми.

Этот сезон, основан на второй книге "Виконт, который меня любил", отражает поиски Энтони жены, дебют Элоизы перед двором и помощь леди Денбери королеве в выборе бриллианта среди дебютанток сезона.

"Бриджертоны" 2 сезон: смотрите онлайн трейлер сериала

Если вы уже посмотрели все сезоны "Бриджертонов" и ждете продолжения третьего сезона, то вам точно будет интересно найти еще один увлекательный сериал для просмотра. Украинцы на Netflix также отдают предпочтение таким шоу:

"Джентльмены" 1 сезон

"Настоящий мужчина"

"Бриджертоны: История королевы Шарлотты"

"Ashley Madison: Секс, ложь и скандал" 1 сезон

"Хороший доктор" 1 сезон

"Мертвые парни-детективы"

"Хороший доктор" 2 сезон

Смотрите трейлеры, читайте сюжеты топовых сериалов и не забудьте приготовить попкорн. Вы точно не сможете оторваться от экранов.