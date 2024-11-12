Телесериал выходит с понедельника по четверг в 20:00 на телеканале "1+1 Украина". Уже совсем скоро зрители увидят финальные серии и поймут, чем завершится остросюжетная история, пишет 24 Канал.

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Сколько эпизодов в сериале "Реванш"

Сериал "Реванш" состоит из 24 серий. Каждая из них рассказывает о новом повороте в сюжете. Сегодня, 12 ноября, на телеэкраны выйдет 19 и 20 серия.

Уже 14 ноября выйдут последние две серии, где станет известно, как завершатся приключения главных героев: согласится ли Валентина выйти замуж за Романа и как сложится жизнь Алексея Князевича.

Поклонники сериала пишут о том, что надеются на справедливый финал.

"Реванш": смотрите 1 серию онлайн

О чем сериал "Реванш"

Главная героиня сериала – молодая и талантливая женщина Валентина, которая работает химиком-технологом и мечтает сделать новые открытия и добиться успеха в науке. Ее жизнь внезапно меняется после болезненной измены, которую она испытывает от близкого человека. 23-летняя Валентина попадает в водоворот опасных интриг, в результате чего попадает в тюрьму.

Женщина теряет все то, чем так гордилась – это ее жених, родной дом и доверие окружающих. Но Валентина остается человечной и искренней даже несмотря на тяжелые испытания. Она решает не опускать рук, а продолжать борьбу за справедливость и любовь.

Сериал рассказывает не просто о мести, а о том, что можно найти силы жить дальше после потерь и сложных обстоятельств.

Режиссером сериала стал Олег Туранский, главный продюсер и автор сценария – Татьяна Гнедаш. Главные роли исполнили известные актеры – Анна Сердюк, Евгений Лесничий, Клавдия Дрозд, Александр Соколов, Алексей Нагрудный, Дарья Трегубова, Валентин Томусяк и другие.