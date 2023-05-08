Режиссер приехал во Львов 6 мая. В инстаграме он поделился кадрами из центра Львова, площади Рынок, где развернули штандарты всех военных и оборонных структур Украины.

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Энтони Бирн посетил Львов 6 мая

В комментарии украинцы и неравнодушные люди поблагодарили режиссера за поддержку Украины: "Героям слава! Спасибо за поддержку", "Спасибо, что распространяете это для своих подписчиков. Это много значит".

Это был праздник Львова. Самый большой город на Западе Украины в 767 годовщину. Слава Украине!

– написал Энтони Бирн.

Во Львове львы у Ратуши впервые в истории города были одеты в военную форму. Этот символический жест был сделан в управлении внутренней политики Львовского городского совета по случаю чествования защитников Украины и Львова, воюющих за свободу города и страны.

Энтони Бирн был во Львове 6 мая / Фото из инстаграма режиссера

Что известно об Энтони Бирне

Энтони Бирн – 47-летний ирландский режиссер, продюсер и сценарист. Лучшие сериалы Энтони Бирна: