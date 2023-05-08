Известно, что звезда имеет украинские корни и после полномасштабного вторжения выразила солидарность с украинским народом. Она также имела разговор с Зеленским, который поблагодарил Барбру за поддержку Украины.
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Барбра Стрейзанд пожертвовала 240 тысяч долларов на медицинскую помощь
Стрейзанд постоянно поддерживает платформу с августа 2022г. Спасибо, Барбро!,
– написали в телеграм-канале UNITED24.
"Я умилена стойкостью и мужеством украинского народа и его вдохновенным лидерством. Мне очень приятно присоединиться к президенту Зеленскому и его инициативе UNITED24, чтобы помочь собрать средства на неотложные медицинские нужды в Украине", - ранее отмечала Барбра в своем инстаграме.
Віктор Ляшко та Ярослава Гресь / Фото UNITED24