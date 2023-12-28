Как будто мобилизация их не касается, – украинский режиссер откровенно раскритиковала ухилянтов

Режиссер Ирина Цилык, которая известна своей работой над фильмами "Жизнь голубая, как апельсин" и "Я и Феликс", выразила свое разочарование и раскритиковала ухилянтов. Ее удивляет поведение отдельных граждан Украины.

Об этом режиссер написала в своей публикации в фейсбуке. Узнайте в материале, что сказала Ирина Цилык и почему возмущена поведением украинцев.

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Ирина Целик раскритиковала поведение ухилянтов

Цилык отметила, что она не может безразлично относиться к ситуациям, когда мужчины избегают призыва или когда женщины скрывают это за их спинами.

Не могу не представлять себе, как другие семейные пары обсуждают в своих спальнях вполголоса сценарии того, как избежать мобилизации. Или вообще не говорят об этом, но между прочим, избегают тех маршрутов, где могут получить повестку,

– написала Ирина.

Интересно, что публикация получила более тысячи лайков и сотни комментариев. Подписчики выразили поддержку женщине и поведали свои собственные истории.

"Когда хожу в офис очень много слышу шуток о военкоматах от мужчин и как они не подписали повестку, типа "не дождетесь", или о фразах, что в армии за деньги, или что воевать нужно президенту, а не им. Мой муж тоже не имел опыта и "не создан для войны", но его не отпустили даже на несколько дней в день рождения ребенка, потому что некому заменить", – написала подписчица режиссера.

Муж Ирины Цилык служит в ВСУ

Она признается, что в начале большой войны даже не задумывалась над тем, мужчины ее подруг воюют или остаются дома. Но сегодня ей становится все труднее воспринимать тот факт, что есть украинцы, которые намеренно обходят дороги, где раздают повестки, чтобы избежать мобилизации.

В своем сообщении женщина также вспомнила слова врача, которая когда-то сказала, что лучше "взломать ногу, но не отпускать на войну" своего мужа. Целик категорически высказалась против этого и заметила, что жизнь женщин, чей мужчина пошел на войну в самом начале конфликта, претерпела кардинальные изменения, в отличие от семей, "решивших притворяться, будто мобилизация их не касается".