А уже сегодня стало известно, что актера не стало. Узнайте в материале, с какой болезнью боролся Ричард Льюис и что известно о карьере знаменитости.
Смотрите также Абсолютные рекордсмены: 3 легендарных фильма, которые получили больше всего статуэток Оскара
Умер Ричард Льюис: что произошло
Весной прошлого года актеру диагностировали болезнь Паркинсона. Сегодня же биограф Льюиса Джефф Абрахам сообщил, что комик умер. Это случилось в его доме в Лос-Анджелесе после сердечного приступа.
В культовом ситкоме "Утоли свой энтузиазм" актер и писатель играл роль полупридуманной версии самого себя и делил экран с Ларри Дэвидом. Недавно вышел 12-й сезон этого шоу, и к сожалению, он стал последней работой для Льюиса.
"Утоли свой энтузиазм": смотрите онлайн трейлер сериала
Ричард снялся и в десятках других фильмов и сериалов, которые точно стоят вашего внимания.
Фильмография Ричарда Льюиса
Comedy Central определил этого актера среди 50 лучших комиков всех времен, а журнал GQ включил его в список самых влиятельных юмористов прошлого века.
В США его юмор стал популярным в 1980-х годах. Зрителям Льюис известен прежде всего по ролям в таких фильмах и сериалах:
- "Только любовь",
- "Утоли свой энтузиазм",
- "Робин Гуд: Мужчины в трико",
- "Однажды нарушив закон",
- "Пьяницы",
- "Покидая Лас-Вегас" и других.