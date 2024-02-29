А уже сегодня стало известно, что актера не стало. Узнайте в материале, с какой болезнью боролся Ричард Льюис и что известно о карьере знаменитости.

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Умер Ричард Льюис: что произошло

Весной прошлого года актеру диагностировали болезнь Паркинсона. Сегодня же биограф Льюиса Джефф Абрахам сообщил, что комик умер. Это случилось в его доме в Лос-Анджелесе после сердечного приступа.

В культовом ситкоме "Утоли свой энтузиазм" актер и писатель играл роль полупридуманной версии самого себя и делил экран с Ларри Дэвидом. Недавно вышел 12-й сезон этого шоу, и к сожалению, он стал последней работой для Льюиса.

"Утоли свой энтузиазм": смотрите онлайн трейлер сериала

Ричард снялся и в десятках других фильмов и сериалов, которые точно стоят вашего внимания.

Фильмография Ричарда Льюиса

Comedy Central определил этого актера среди 50 лучших комиков всех времен, а журнал GQ включил его в список самых влиятельных юмористов прошлого века.

В США его юмор стал популярным в 1980-х годах. Зрителям Льюис известен прежде всего по ролям в таких фильмах и сериалах: