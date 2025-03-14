Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на издание Deadline. В материале рассказываем, на что пойдут эти средства.

Смотрите также Некоторых не узнать: как в реальной жизни выглядят актеры сериала "Ключи от правды"

Рид Гастингс передал 2 миллиона для Украины: подробности

Деньги, которые Рид Гастингс передал в поддержку Украины, были направлены на счет американской благотворительной организации White Stork (Белый Аист), которая занимается предоставлением критически важной помощи Украине. Ее основали ветераны США, и их деятельность сосредоточена на предоставлении оперативной помощи в условиях войны, обеспечении важных гуманитарных потребностей и поддержке украинских военных.

Средства, полученные от Рида Гастингса, будут потрачены на приобретение современных систем глушения беспилотников, имеющих решающее значение для противостояния угрозам с воздуха, а также на предоставление другой важной помощи для военных медиков, работающих на передовой. Это поможет сохранить жизнь украинским защитникам, обеспечивая их необходимыми средствами для оказания медицинских услуг в сложных условиях.

Это пожертвование стало уже не первым для Гастингса. Два года назад он также сделал значительный вклад, передав 1 миллион долларов на экстренную помощь Украине.

Кстати, недавно знаменитый Майкл Дуглас высмеял Трампа и поддержал Украину в войне с Россией.