Не только Эль в "Блондинке в законе": 4 лучших фильма с оскароносной Риз Уизерспун

22 марта одна из самых ярких актрис Голливуда, Риз Уизерспун, празднует свой день рождения. Обладательница премий Оскар и "Золотой глобус" подарила зрителям много незабываемых ролей.

Риз Уизерспун восхищает поклонников своей актерской игрой уже более 30 лет. По этому случаю Кино 24 подготовил подборку лучших фильмов с актрисой, которые стоят вашего внимания.

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"Блондинка в законе" (2001)

Стильная и очаровательная Эль Вудс хочет вернуть своего парня, который считает ее слишком легкомысленной. Девушка решает поступить на юридический факультет Гарварда, чтобы доказать серьезность своих намерений. Во время учебы Эль не только меняет себя, но и становится успешным юристом, разрушая стереотипы о "глупых блондинках".

"Блондинка в законе": смотрите трейлер фильма онлайн

"Переступить черту" (2005)

Фильм рассказывает о жизни и карьере легендарного кантри-певца Джонни Кэша. В центре сюжета – его сложный путь к славе, борьба с зависимостями и любовь к певице Джун Картер, которую сыграла Риз Уизерспун. Что интересно, именно за эту роль актриса получила Оскар.

"Переступить черту": смотрите трейлер фильма онлайн

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"Дикая" (2014)

26-летняя Шерил Стрейд понимает, что ничего не достигла в жизни. После серии личных трагедий девушка решает пойти в пешее путешествие длиной 1000 миль по дикой природе США. Без подготовки, лишь с тяжелым рюкзаком и мучительными воспоминаниями, она отправляется в дорогу, которая меняет ее жизнь.

"Дикая": смотрите трейлер фильма онлайн

"Воды слонам!" (2011)

Молодой ветеринар Джейкоб становится частью странствующего цирка во время Великой депрессии. Там он влюбляется в очаровательную артистку Марлену. Однако есть небольшая проблема – она жена жестокого владельца цирка. Любовь героев разворачивается на фоне борьбы за свободу и выживание.

"Воды слонам!": смотрите трейлер фильма онлайн