Премьера сериала состоялась 14 лет назад, в 2011 году, и с тех пор он не только захватил сердца фанатов. В материале Кино 24 покажем, как выглядят актеры как выглядят актеры "Игры престолов" сегодня.

Советуем 10 топовых сериалов на Netflix, которые стали самыми популярными среди украинцев

Эмилия Кларк – Дейнерис Таргариен

В сериале "Игра престолов" Эмилия Кларк исполнила роль Дейнерис Таргариен, одной из главных героинь. Дейнерис, также известная как "Мать драконов", является последней представительницей разрушенной династии Таргариенов. Вот, как Эмилия Кларк выглядит сегодня:

Кит Харингтон – Джон Сноу

Джон Сноу, один из самых известных персонажей "Игры престолов", который стал настоящей культурной иконой, получил огромную популярность среди зрителей по всему миру. С тех пор, как сериал завершился, актер стал одной из самых узнаваемых фигур в Голливуде, снявшись в нескольких крупных проектах. Однако, несмотря на свою популярность, для Кита Харингтона более важными стали вопросы личной жизни. Сейчас его приоритетом является семья.

Питер Динклэйдж – Тирион Ланнистер

Питер Динклэйдж – невероятно талантливый актер, который получил международное признание благодаря своей роли в "Игре престолов". Его исполнение роли Тириона Ланнистера принесло ему многочисленные награды, среди которых несколько премий Эмми за лучшую мужскую роль второго плана в драмедийных сериалах. Питер стал настоящей иконой благодаря своей уникальной способности сочетать глубину эмоций и великолепный юмор в образе своего персонажа, который снискал любовь и уважение зрителей по всему миру.

Несмотря на свою популярность и многочисленные профессиональные достижения, сегодня карьера Динклэйджа стала менее активной. В последнее время он сосредоточился больше на своей личной жизни, став счастливым мужем и отцом.

Софи Тернер – Санса Старк

Рыжеволосая Санса Старк, роль которой исполнила Софи Тернер в "Игре престолов", стала одной из самых запоминающихся и значимых для зрителей.

Однако после завершения съемок в сериале внимание к Софи Тернер переместилось с ее профессиональной деятельности на личную жизнь. Год назад она стала более известной не столько своими ролями, сколько громким разводом с певцом Джо Джонасом. Их союз долго был в центре внимания медиа, а после развода этот момент привлек еще больше внимания со стороны фанатов и журналистов.