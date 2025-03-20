Недавно мы опубликовали подборку самых популярных фильмов, а теперь на очереди сериалы. В этом списке Кино 24 вы найдете различные жанры, от драм и триллеров до комедий и фантастики, поэтому каждый сможет выбрать сериал на свой вкус и настроение.

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"Юношество"

По сюжету, 13-летнего подростка обвиняют в убийстве его одноклассницы, что шокирует всю школу и общество. Все доказательства указывают на него, но парень отрицает свою причастность к преступлению. В то время его семья, которая переживает отчаяние и неопределенность, вместе с терапевтом и детективом начинают глубже расследовать события, которые привели к трагедии.

Каждый из них имеет свое мнение и собственные мотивации, но все они объединены единым стремлением – понять, что же на самом деле произошло и действительно ли подросток виноват.

"Юношество": смотрите онлайн трейлер сериала

"Гепард"

В 1860 году, во время беспорядков Рисорджименто, Сицилия переживает тяжелые времена. Принц Салина, глава знатного рода, сохраняет спокойствие среди хаоса, господствуя над своей семьей и владениями. Он убежден, что даже эти беспорядки, как и многие другие потрясения, являются временными и со временем пройдут. Принц, однако, не может смириться с идеализмом молодых людей, таких как его племянник Танкреди, который присоединяется к повстанцам, рискуя своей жизнью ради перемен. Танкреди верит в идеи революции, стремясь изменить старый порядок, и для него это вопрос чести и преданности новым идеалам.

Принц также не разделяет амбиций других, таких как Седара – вульгарного человека, который активно потакает новой власти, связанной с мафиозными организациями. Седар готов манипулировать ситуацией, используя свою дочь Анжелику, чтобы достичь личной выгоды и власти в новой политической реальности. Его желание использовать свою дочь как средство для получения большего влияния добавляет еще больше напряжения к уже сложной ситуации.

"Гепард": смотрите онлайн трейлер сериала

Принц Салина имеет поддержку только одного человека – своей любимой дочери Кончетты. Она является его умной и предусмотрительной советницей, которая разделяет его взгляды и стремится обеспечить стабильность в семье, даже во времена перемен. Однако в конце концов Кончетта будет вынуждена пожертвовать своим личным счастьем, чтобы сохранить наследство и власть рода.

"Плеймейкерка"

По сюжету, бывшая тусовщица, привыкшая к роскошному образу жизни и беззаботным вечеринкам, неожиданно оказывается в ситуации, которая кардинально меняет ее жизнь. После того как она случайно попадает на место руководителя профессиональной баскетбольной команды, принадлежащей ее семье, ей приходится столкнуться с новыми вызовами. Теперь она должна доказать, что способна управлять бизнесом и управлять командой, чего она никогда не делала и даже не планировала.

"Плеймейкерша": смотрите онлайн трейлер сериала

Если же вам не по вкусу вышеперечисленные ленты, не переживайте – в списке есть еще множество интересных сериалов, среди которых вы точно найдете что-то на свой вкус. Вот несколько вариантов, которые могут вас заинтересовать:

"Нулевой день"

"Лишь один взгляд"

"Кассандра"

"Цена красоты"

"Formula 1 Жени, чтобы выжить"

"Токсичный город"

"Отголоски"

Если вы не нашли что-то для себя среди предыдущих вариантов, в этом списке вы точно найдете то, что будет соответствовать вашим предпочтениям.